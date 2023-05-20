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Союзник России казнил участников антиправительственных протестов

Их признали виновными в убийстве полицейского и еще двух человек

сегодня, 21:25
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Автор:

Константин Куликов

Власти Ирана казнили трех участников прошлогодних антиправительственных протестов в стране по обвинению в убийстве трех силовиков. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

Союзник России казнил участников антиправительственных протестов

Казненные иранскими властями участники протестов Салех Мирхашеми, Маджид Каземи и Саид Ягуби

Маджида Каземи, Саида Ягуби и Салеха Мирхашеми признали виновными в убийстве двух членов военизированной группы "Басидж" и одного полицейского во время акций протеста в ноябре 2022 года. За два дня до казни приговоренные к казни передали из тюрьмы записку, в которой призвали не разрешить властям выполнить решение суда.


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17 мая правозащитная группа Amnesty International подвергла критике судебный процесс над протестующими.

Ранее приговоренный к смерти Маджид Каземи рассказал, что оговорил себя под давлением пыток. Отец другого осужденного – Салеха Мирхашеми – опубликовал в соцсетях фото с плакатом в защиту сына накануне казни, 18 мая, – "Мой сын невиновен. У него не было оружия".

Таким образом, количество казненных властями Ирана участников протестов достигло семи человек. По данным организаций Iran Human Rights и Together Against the Death Penalty, в 2022 году власти Ирана казнили 582 человека, что на 333 смертных приговора больше, чем в 2021 году.

Массовые протесты начались в Иране в середине сентября после смерти 22-летней Махсы Амини, арестованной за "неправильное" ношение хиджаба. Участники акций протеста обвиняют в ее убийстве полицию. За два месяца протестов в Иране погибли более 300 человек, почти 15 тысяч были задержаны.

Тем временем, в Украине возмутились советами МИД Польши: из-за чего возникли разногласия.

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