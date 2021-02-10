Совет ассоциации Украина-ЕС проведет заседание: к чему готовиться

Язык
Coinspot 10.02.2021
BTC/USD
44396.60
ETH/USD
1709.92
LTC/USD
175.33
НБУ 10.02.2021
USD/UAH
28.02
EUR/UAH
33.90
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
В Брюсселе 11 февраля состоится заседание
Совета ассоциации Украина-ЕС. "Комментарии" узнали у экспертов, какие решения могут быть приняты и почему
важно обновить параметры Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли
(УВЗСТ) между Украиной и ЕС.
Фото из открытых источников
Политолог, глава платформы Единый
координационный центр Олег Саакян напоминает, что Соглашение об ассоциации,
включая Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли
(УВЗСТ), было подписано в 2014 году. И пришло время обновить отдельные
параметры договоренностей.
"Обновление важно для Украины и ЕС по целому
ряду параметров. Мы, к примеру, исчерпываем ряд квот в начале года – орехи,
мед, курятина. Переросли те квоты, которые были изначально, — поясняет Олег
Саакян. — У Евросоюза тоже есть заинтересованность в пересмотре ряда показателей,
закрытии "брешей". К примеру, те же "серые зоны" квотирования, когда курятину
определенного вида можно было провозить без пошлин".
По словам эксперта, ЕС после выхода оттуда
Британии сам заинтересован в увеличении ввоза ряда позиций, которые может
предложить Украина.
"Нам удалось удачно заключить соглашение о
зоне свобнодой торговли с Британией. Так что геополитический фактор тоже
присутствует. Но главное – изначально квоты писались не то чтобы с потолка, но —
с потенциальных объемов, теоретического представления. Сейчас же, после
стольких лет, после определенных изменений, связанных с геополитическими,
экономическими, другими факторами, следует синхронизировать Соглашение об УВЗСТ
с реалиями дня сегодняшнего", — подчеркивает Олег Саакян.
Экономический и политический эксперт Борис
Кушнирук отмечает: "Можем и мы обращаться с предложением к ЕС, и Евросоюз — к
нам, чтобы те или иные параметры УВЗСТ были обновлены. Нас, к примеру,
интересует возможность увеличения экспорта нашей аграрной продукции. Возможно,
снятие определенных ограничений по металлургии. При этом Украина продолжает
отрабатывать нормативную базу для промышленного безвиза. И тут могут быть
одобрены решения – для каких отраслей этот процесс может быть ускорен".
По мнению Бориса Кушнирука, есть
перспективы для углубления сотрудничества в области IT-технологий.
"Но пока мы будем заниматься изготовлением
исключительно сырьевой IT-продукции, а не готовых изделий (тех же дронов), где эти технологии
будут задействованы, Украина так и останется сырьевым
информационно-технологическим придатком Запада. Так что наше внутреннее задание
– создавать условия для развития этой сферы", — отмечает эксперт.
Он считает, что будут подняты и вопросы,
связанные с отсоединением Украины от энергосистемы РФ и Беларуси и
присоединением нашей страны к европейской энергосистеме.
"Это запланировано на 2023 год. Но уже этот год
показал, что при такой политике, которая проводится у нас (хаос, откровенное
подыгрывание отдельным олигархам), мы не сможем присоединиться к энергосистеме
ЕС. Система электрической энергии должна работать в автономном режиме,
сбалансировано. А с нашими дисбалансами, которые сейчас особенно видны, мы лишь
добавим головной боли Евросоюзу. Не исключаю, что премьер-министр Шмыгаль поднимает
завтра на встрече этот вопрос. Но тут важно правильно поставить акценты,
понимая, что сейчас мы не отвечаем критериям, которые обеспечивали бы
стабильность внутренней энергосистемы", — подчеркивает Борис Кушнирук.
Напомним, премьер-министр Украины Денис
Шмыгаль побывал с рабочим визитом в Бельгии, где встретился с президентом
Европейского Совета Шарлем Мишелем. Сходство
двух представителей настолько поразительно, что в соцсети уже шутят о
"найденном брате".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости