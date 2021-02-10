Совет ассоциации Украина-ЕС проведет заседание: к чему готовиться

В Брюсселе 11 февраля состоится заседание Совета ассоциации Украина-ЕС. "Комментарии" узнали у экспертов, какие решения могут быть приняты и почему важно обновить параметры Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ) между Украиной и ЕС.

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"ЕС после выхода оттуда Британии сам заинтересован в увеличении ввоза ряда позиций, которые может предложить Украина"

Политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян напоминает, что Соглашение об ассоциации, включая Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (УВЗСТ), было подписано в 2014 году. И пришло время обновить отдельные параметры договоренностей.

"Обновление важно для Украины и ЕС по целому ряду параметров. Мы, к примеру, исчерпываем ряд квот в начале года – орехи, мед, курятина. Переросли те квоты, которые были изначально, — поясняет Олег Саакян. — У Евросоюза тоже есть заинтересованность в пересмотре ряда показателей, закрытии "брешей". К примеру, те же "серые зоны" квотирования, когда курятину определенного вида можно было провозить без пошлин".

По словам эксперта, ЕС после выхода оттуда Британии сам заинтересован в увеличении ввоза ряда позиций, которые может предложить Украина.

"Нам удалось удачно заключить соглашение о зоне свобнодой торговли с Британией. Так что геополитический фактор тоже присутствует. Но главное – изначально квоты писались не то чтобы с потолка, но — с потенциальных объемов, теоретического представления. Сейчас же, после стольких лет, после определенных изменений, связанных с геополитическими, экономическими, другими факторами, следует синхронизировать Соглашение об УВЗСТ с реалиями дня сегодняшнего", — подчеркивает Олег Саакян.

"Система электрической энергии должна работать в автономном режиме, сбалансировано"

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук отмечает: "Можем и мы обращаться с предложением к ЕС, и Евросоюз — к нам, чтобы те или иные параметры УВЗСТ были обновлены. Нас, к примеру, интересует возможность увеличения экспорта нашей аграрной продукции. Возможно, снятие определенных ограничений по металлургии. При этом Украина продолжает отрабатывать нормативную базу для промышленного безвиза. И тут могут быть одобрены решения – для каких отраслей этот процесс может быть ускорен".

По мнению Бориса Кушнирука, есть перспективы для углубления сотрудничества в области IT-технологий.

"Но пока мы будем заниматься изготовлением исключительно сырьевой IT-продукции, а не готовых изделий (тех же дронов), где эти технологии будут задействованы, Украина так и останется сырьевым информационно-технологическим придатком Запада. Так что наше внутреннее задание – создавать условия для развития этой сферы", — отмечает эксперт.

Он считает, что будут подняты и вопросы, связанные с отсоединением Украины от энергосистемы РФ и Беларуси и присоединением нашей страны к европейской энергосистеме.

"Это запланировано на 2023 год. Но уже этот год показал, что при такой политике, которая проводится у нас (хаос, откровенное подыгрывание отдельным олигархам), мы не сможем присоединиться к энергосистеме ЕС. Система электрической энергии должна работать в автономном режиме, сбалансировано. А с нашими дисбалансами, которые сейчас особенно видны, мы лишь добавим головной боли Евросоюзу. Не исключаю, что премьер-министр Шмыгаль поднимает завтра на встрече этот вопрос. Но тут важно правильно поставить акценты, понимая, что сейчас мы не отвечаем критериям, которые обеспечивали бы стабильность внутренней энергосистемы", — подчеркивает Борис Кушнирук.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль побывал с рабочим визитом в Бельгии, где встретился с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Сходство двух представителей настолько поразительно, что в соцсети уже шутят о "найденном брате".

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