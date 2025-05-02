Соглашение о ископаемых не остановит РФ: что нужно для мира

Важнейшим фактом соглашения о полезных ископаемых является то, что никто в Украине не сочтет его самоцелью, пишет издание The Telegraph.

Украина подписала соглашение о редкоземах. Фото из открытых источников

Отмечается, что для Киева это лишь средство достижения важной цели – дать США национальный интерес в существовании Украины как суверенного государства.

"Дональд Трамп никогда не собирался поддерживать Украину против давления России из-за приверженности международному праву или принципу, что большим странам нельзя позволять расчленять своих соседей. Трамп вряд ли был бы возмущен зрелищем, как войска Путина опустошают европейские города, выгоняют миллионы людей из своих домов и похищают тысячи детей".

Отмечается, что единственный аргумент для американского президента в пользу поддержки Украины состоит в том, что США могут заработать на этом. Утверждается, что это соглашение открывает путь для американских компаний к разработке критически важных полезных ископаемых Украины. Будут ли эти ресурсы действительно обнаружены в достаточных количествах, чтобы быть коммерчески выгодными, еще предстоит выяснить.

"Есть веские основания сомневаться, что кто-то получит большую выгоду от природных богатств Украины. Но это не имеет значения: суть в том, что соглашение создает аргумент, основанный на национальных интересах Штатов для того, чтобы Трамп поддержал Украину", — отмечается в публикации.

Издание пишет, что Америка сделала примирительные жесты Украине, включая поставки оружия на 50 миллионов долларов в течение нескольких часов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

"Все это хорошие новости, но ничто в соглашении не дает президенту Владимиру Зеленскому того, чего он больше всего хочет: четких американских гарантий безопасности для Украины. Америка заявила, что мирный процесс будет "сосредоточен на свободной, суверенной и преуспевающей Украине". Правда, администрация Трампа наконец-то признала очевидную и очевидную. До сих пор не дали четкого обещания встать на защиту Украины, если Путин вторгнется в третий раз. Только с такой гарантией Зеленский сможет подписать мирное соглашение, не опасаясь, что это всего лишь пауза перед очередным российским нападением.