Собирается ли Украина оставить себе захваченные в Курской области земли: в МИД сделали заявление

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украина никогда не уподоблялась России. Не стремится и сейчас захватывать чужие территории. Украинская сторона не заинтересована в том, чтобы забирать территории Курской области. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на пресс-конференции сделал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.
МИД Украины. Фото: из открытых источников
Представитель внешнеполитического ведомства напомнил, что с территории Курской области на Сумскую область было нанесено более 2000 ударов с начала лета.
Он подчеркнул, что ВСУ достигает соответствующих целей в Курской области и будет продолжать действовать, как необходимо для безопасности и защиты Украины.
Спикер МИД добавил, что операция в Курской области помогает фронту. Это не позволяет России перебрасывать дополнительные подразделения в Донецкую область и усложняет ее военную логистику. ВСУ – это цивилизованная европейская военная сила, которая полностью придерживается законов и обычаев ведения войны, международного гуманитарного права. Целью ВСУ — есть только военные объекты и военный контингент, заявил дипломат.
Тихий добавил, что цель операции ВСУ в Курской области — это сохранение жизней украинцев от российских ударов.
Читайте также на портале "Комментарии" — Путин умывает руки: на кого Кремль перекладывает ответственность за события в Курской области.
Новости