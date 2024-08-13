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Собирается ли Украина оставить себе захваченные в Курской области земли: в МИД сделали заявление

В МИД подчеркнули, ВСУ достигает соответствующих целей в Курской области

сегодня, 14:28
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Кравцев Сергей

Украина никогда не уподоблялась России. Не стремится и сейчас захватывать чужие территории. Украинская сторона не заинтересована в том, чтобы забирать территории Курской области. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на пресс-конференции сделал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Собирается ли Украина оставить себе захваченные в Курской области земли: в МИД сделали заявление

МИД Украины. Фото: из открытых источников

Представитель внешнеполитического ведомства напомнил, что с территории Курской области на Сумскую область было нанесено более 2000 ударов с начала лета.

"К сожалению, Украина не может наносить удары имеющимся дальнобойным оружием, чтобы защититься от этого террора, нет пока этих решений, на которых мы настаиваем, поэтому есть потребность с помощью Вооруженных сил освобождать эти приграничные территории от российского военного контингента, который наносит по Украине удары", — заявил Тихий.

Он подчеркнул, что ВСУ достигает соответствующих целей в Курской области и будет продолжать действовать, как необходимо для безопасности и защиты Украины.

Спикер МИД добавил, что операция в Курской области помогает фронту. Это не позволяет России перебрасывать дополнительные подразделения в Донецкую область и усложняет ее военную логистику. ВСУ – это цивилизованная европейская военная сила, которая полностью придерживается законов и обычаев ведения войны, международного гуманитарного права. Целью ВСУ — есть только военные объекты и военный контингент, заявил дипломат.

Тихий добавил, что цель операции ВСУ в Курской области — это сохранение жизней украинцев от российских ударов.

"Это Россия принесла войну в Украину, и вполне справедливо, что теперь эта война возвращается на территорию России. Чем быстрее Россия согласится на восстановление справедливого мира, тем быстрее прекратятся украинские рейды на территорию России. А пока Путин войну продолжает, он будет получать от Украины такие ответы", — подчеркнул он.

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