Сможет ли Трамп закончить войну за сутки: что ответил Зеленский

Новоизбранный президент США Дональд Трамп хочет поскорее завершить войну РФ против Украины, заявил Владимир Зеленский.

Трамп встретился с Зеленским. Фото из открытых источников

"Когда президент Трамп говорит о 24 часах, безусловно, это не о том, что он за сутки должен решить вопрос завершения войны. Это очень сложно. Но это говорит, я его слова понимаю так, что он хочет быстро завершить войну. И мне кажется, что это важно, чтобы это было быстрее, потому что каждый день мы теряем людей", — заверил Владимир Зеленский.

По его словам, украинская сторона уже работает с командой Трампа.

"Мне кажется, мы с новым президентом США на одной стороне. Он действительно хочет завершить войну. Мы украинцы очень хотим завершить войну. Трамп понимает, что Америка не может быть слабой, не может проиграть Украину. И это правильно, потому что все закончится не Украиной. Если Украина будет слабой, если позиция США будет не сильной, то войны будут в других уголках мира", — сказал украинский президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон 12 декабря посетит Варшаву, где с руководством Польши обсудит миротворческую миссию по защите суверенитета Украины, если будет подписано мирное соглашение с Россией. Франция предлагает направить в Украину миротворческую миссию, которая будет гарантировать, что россияне не нарушат прекращение огня. Над разработкой проекта этой миссии работает Французский институт международных отношений.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что с учетом актуальной линии боевого столкновения в город Покровск Донецкой области осталось 2-2,5 километра, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". По мнению офицера ВСУ, россияне вряд ли сейчас будут штурмовать Покровск "в лоб", поскольку "слишком узок плацдарм для такого броска". Он предположил, что, скорее всего, россияне будут обходить город с запада.