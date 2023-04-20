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СМИ сообщили о визите в Киев главы НАТО

Его заметили в центре столицы

сегодня, 11:08
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Автор:

Константин Куликов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на СМИ.

СМИ сообщили о визите в Киев главы НАТО

Глава НАТО в Києві

Он был замечен в центре столицы в окружении охраны и небольшого пула журналистов.


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Визит в украинскую столицу не анонсировался.

Ранее Столтенберг назвал решение, которое может стать исторической ошибкой для Китая. Об этом Столтенберг сказал на брифинге после двухдневного заседания министров иностранных дел стран-членов Альянса в Брюсселе.

"Мы обсудили рост сближения Китая с Россией. Китай отказывается осудить российскую агрессию, повторяет российскую пропаганду и поддерживает российскую экономику. Китай и Россия также усиливают совместную военную деятельность в Индо-Тихоокеанском регионе", — заявил Столтенберг.

Он добавил, что союзники были четкими, что любое предоставление Китаем летальной помощи для России стало бы исторической ошибкой с серьезными последствиями.

Также Столтенберг отреагировал на угрозы России по поводу членства Финляндии в НАТО.

Глава НАТО заявил, что Североатлантический союз постоянно видел присутствие войск вблизи границ Финляндии и Швеции.

"Мы также видели, что президент России Путин готов применять силу против соседей", — говорит Столтенберг, вспомнив вторжение России в Грузию, Крым и наконец полномасштабную войну.

Кроме того, Столтенберг прокомментировал позицию НАТО по вступлению Украины в военный альянс.

"Позиция НАТО по заявке Украины остается неизменной и состоит в том, что Украина станет членом альянса", — сообщает слова Столтенберга издания The Guardian.

Генсек НАТО продолжил речь и добавил, что главная задача альянса состоит в обеспечении для Украины военной, летальной, нелетальной и экономической поддержки. По словам Столтенберга, НАТО должна продолжать развивать отношения с Украиной и расширять работу над долгосрочными реформами.



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