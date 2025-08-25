logo

Сийярто истерически отреагировал на заявление МИД Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Сийярто истерически отреагировал на заявление МИД Украины

Венгрия жалуется на Украину, что не может получать российскую нефть.

25 августа 2025, 08:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал слова главы МИД Украины Андрея Сибиги, отметившего, что энергетическая безопасность Будапешта зависит исключительно от действий венгерских властей, а не шагов Киева в войне против России.

Сийярто истерически отреагировал на заявление МИД Украины

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото из открытых источников

Петер Сийярто перепостил в соцсети X сообщение Андрея Сибиги с критикой действий венгерского правительства из-за зависимости от российской нефти. В нем венгерский министр добавил сообщения с жалобами якобы в нападении Украины на безопасность Венгрии.

"Прекратите атаковать нашу энергетическую безопасность!", — написал Сийярто и еще раз добавил, что "Это не наша война!"

Напомним, что Будапешт в августе несколько раз пожаловался на остановку получения российской нефти из-за атаки Украины на нефтепровод "Дружба" на территории России. В ответ украинская сторона подчеркнула, что Россия ненадежный партнер, а Венгрии следует отказаться от ее нефти.

Несмотря на это, Сийярто начал обвинять Киев в атаке на "энергетическую безопасность", "втягивание" Венгрии в войну, а также пригрозил приостановкой поставок электроэнергии в Украину.

На эти жалобы двусмысленно ответил Зеленский, отметивший, что Украина поддерживает "дружбу" с Венгрией, однако будущая судьба этой "дружбы" будет зависеть от действий Будапешта. В то время как Сибига призвал Венгрию диверсифицироваться и быть независимыми от РФ, как это сделали большинство стран Европы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Европе сделали заявление, где указали, что Орбан оказался "на неправильной стороне истории" из-за позиции относительно Украины.

Также "Комментарии" писали, что в Венгрии отрицают важное обещание, которое Трамп дал Зеленскому об Украине.



Источник: https://x.com/FM_Szijjarto/status/1959681197828661629
