Сийярто истерически отреагировал на заявление МИД Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал слова главы МИД Украины Андрея Сибиги, отметившего, что энергетическая безопасность Будапешта зависит исключительно от действий венгерских властей, а не шагов Киева в войне против России.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото из открытых источников

Петер Сийярто перепостил в соцсети X сообщение Андрея Сибиги с критикой действий венгерского правительства из-за зависимости от российской нефти. В нем венгерский министр добавил сообщения с жалобами якобы в нападении Украины на безопасность Венгрии.

"Прекратите атаковать нашу энергетическую безопасность!", — написал Сийярто и еще раз добавил, что "Это не наша война!"

Напомним, что Будапешт в августе несколько раз пожаловался на остановку получения российской нефти из-за атаки Украины на нефтепровод "Дружба" на территории России. В ответ украинская сторона подчеркнула, что Россия ненадежный партнер, а Венгрии следует отказаться от ее нефти.

Несмотря на это, Сийярто начал обвинять Киев в атаке на "энергетическую безопасность", "втягивание" Венгрии в войну, а также пригрозил приостановкой поставок электроэнергии в Украину.

На эти жалобы двусмысленно ответил Зеленский, отметивший, что Украина поддерживает "дружбу" с Венгрией, однако будущая судьба этой "дружбы" будет зависеть от действий Будапешта. В то время как Сибига призвал Венгрию диверсифицироваться и быть независимыми от РФ, как это сделали большинство стран Европы.

