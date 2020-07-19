Сильная Украина не нужна США, для них интересная слабая Россия, – Медведчук

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Сильная Украина не интересует США, для них намного важнее слабая Россия.
Такое мнение высказал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"
Виктор Медведчук в интервью телеканалам "112 Украина", ZIK, NewsOne и "Интер".
Политик отмечает, что Соединенные Штаты сегодня акцентируют внимание на
том, что Украина должна быть аграрным государством. В то же время он отмечает,
что наша страна имеет большой промышленный потенциал.
"Почему страна с таким промышленным,
индустриальным потенциалом в 90-х, еще в 2000-х и даже еще сейчас должна быть
аграрной державой? Потому что этого хочется за океаном. Мы знаем, почему это
происходи. Их же не интересует успешная Украина, их не интересует сильная
Украина – их интересует слабая Россия", - отметил политик.
Виктор Медведчук считает, что США не интересует экономика, и они будут
делать все для того, чтобы ослабить позиции РФ. Кроме того, председатель ОПЗЖ
обращает внимание на то, что такое отношение США к Украине схоже с отношением и
Евросоюза.
"Евросоюз требует выполнения Соглашения об ассоциации и говорит: "Как, вы
посмели заложить какую-то основу или укрепить вопросы промышленного
производства и возможности, или восстановления, или создания сегодня части
комплектующих для промышленного производства? Кто вам это разрешил? Читайте
Ассоциацию и Соглашение. Там все написано", – сказал Виктор
Медведчук.
Политик также обращает внимание на действия нынешней власти, которая не
предпринимает никаких действий, чтобы способствовать развитию экономики страны.
По мнению Медведчука, выступления президента Владимира Зеленского в Верховной Раде касательно
развития экономики Украины являются скорее пиаром, чем беспокойством вопросами суверенитета
и независимости.
Напомним, накануне Дня работников металлургической и горнодобывающей
промышленности, который отмечается 19 июля, "Комментарии" узнали о проблемах
в данной отрасли и способах их устранения.
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