Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал государства, которые проигнорировали первый саммит мира в Швейцарии, пересмотреть свою позицию и присоединиться ко второму саммиту мира.

Сибига прокомментировал подготовку ко второму Саммиту мира. Фото из открытых источников

По словам главы МИД, нет альтернативы "формуле мира", которую предложила Украина.

"Это единственный путь к комплексному, справедливому и устойчивому миру. Мы приглашаем каждую страну, каждого лидера и организацию, которые действительно стремятся к восстановлению мира, приобщаться к усилиям по реализации "формулы мира" рядом с сотней имеющихся участников со всего мира", – заявил Андрей Сибига.

Министр напомнил, что декларацию первого Саммита мира подписали 94 государства, а сейчас идет подготовка к следующему мирному саммиту.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время последней попытки наступления на границе с Курской областью в районе села Новый Путь в Глушковском районе, несмотря на прорыв границы, украинская армия не смогла существенно продвинуться вглубь российской территории. "Тот факт, что украинские войска, прорвавшие российскую оборону к югу от Нового Пути, не смогли продвинуться далеко и были остановлены минными полями и российской бомбардировкой, может означать, что этот сектор не является слабым местом российской обороны", — говорится в статье Forbes .

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что США серьезно восприняли предупреждение Владимира Путина о том, что РФ сочтет Запад непосредственно вовлеченным в конфликт, если Украина нанесет вглубь российской территории удар ракетами дальнего радиуса действия западного производства, заявил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон. Кирби. "Это не риторика, которую мы не слышали от Путина раньше. Да, мы воспринимаем эти комментарии всерьез", — сказал Джон Кирби.