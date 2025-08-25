Сибига жестко ответил венгерскому МИД за критику Зеленского

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко прокомментировал негативные высказывания своего венгерского коллеги Петера Сиярто в адрес Владимира Зеленского. Как передает портал "Комментарии", об этом глава украинского МИД написал в соцсети Х.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

"Я отвечу по-венгерски. Вам не нужно указывать украинскому президенту, что делать или говорить и когда. Он президент Украины, а не Венгрии", — резко заявил Андрей Сибига.

Украинский топ-дипломат уточнил, что энергетическая безопасность Венгрии находится в руках самого Будапешта.

Андрей Сибига посоветовал Венгрии диверсифицироваться и "стать независимыми от России, как и остальная Европа".

Читайте также на портале "Комментарии" — удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба", по которому российская нефть поставляется в Словакию, не только противоречат национальным интересам его страны, но и могут привести к дефициту дизельного топлива в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире программы Politika 24 сделал министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар.

Также издание "Комментарии" сообщало – в российском городе Унеча в Брянской области запущенные из Украины дроны снова атаковали нефтеперекачивающую станцию, входящую в систему нефтепровода "Дружба". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Telegram-канале командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди ("Мадьяра").

Ранее "Комментарии" писали — Венгрия резко отреагировала на атаку украинских беспилотников по нефтепроводу "Дружба", которая произошла ночью 13 августа в городе Унеча Брянской области РФ. Цель удара — распределительная станция, являющаяся частью российской энергетической инфраструктуры, в том числе системы "Транснефти", поставляющей нефть в Европу, включая Венгрию.



