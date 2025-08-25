logo

Сибига жестко ответил венгерскому МИД за критику Зеленского
commentss НОВОСТИ Все новости

Сибига жестко ответил венгерскому МИД за критику Зеленского

Сибига ответил главе МИД Венгрии, подчеркнув, что не нужно указывать украинскому президенту, что ему делать

25 августа 2025, 07:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко прокомментировал негативные высказывания своего венгерского коллеги Петера Сиярто в адрес Владимира Зеленского. Как передает портал "Комментарии", об этом глава украинского МИД написал в соцсети Х.

Сибига жестко ответил венгерскому МИД за критику Зеленского

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

"Я отвечу по-венгерски. Вам не нужно указывать украинскому президенту, что делать или говорить и когда. Он президент Украины, а не Венгрии", — резко заявил Андрей Сибига.

Украинский топ-дипломат уточнил, что энергетическая безопасность Венгрии находится в руках самого Будапешта. 

Андрей Сибига посоветовал Венгрии диверсифицироваться и "стать независимыми от России, как и остальная Европа".

Источник: https://x.com/andrii_sybiha/status/1959676672573419701
