Сибига заявил о намерении Украины оказывать Сирии большую гуманитарную помощь

Украина готова увеличить объемы гуманитарной помощи для Сирии и возобновить обучение для сирийских студентов, при этом она ожидает от новой сирийской власти уважения к ее территориальной целостности и суверенитету. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время брифинга в Дамаске совместно с сирийским коллегой Асаадом Хассаном аш-Шайбани, сообщает Укринформ.

Андрей Сибига. Фото: УНН

"Я прибыл, чтобы передать послание от Президента Украины Владимира Зеленского сирийскому народу: – Мы с вами. Украина готова помочь, потому что заинтересована в стабильности Сирии и развитии взаимовыгодных отношений", – отметил Сибига.

Он также сообщил, что в ближайшее время в Сирию будут доставлены более 20 грузовиков с 500 тоннами украинской муки в рамках гуманитарной программы "Зерно из Украины". Министр подчеркнул готовность предоставлять Сирии еще больше бесплатной гуманитарной помощи.

Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль, также входящий в состав делегации, подчеркнул серьезность намерений Украины развивать сотрудничество в аграрной сфере.

"Это бросающийся в глаза контраст. Россия поставляла в Сирию оружие, смерть и разрушение, а Украина – мука, жизнь и восстановление", – добавил Сибига.

Он также отметил, что Украина надеется на то, что новая Сирия станет государством, которое будет уважать международное право, включая территориальную целостность и суверенитет Украины. Это, по его словам, откроет путь для возобновления дипломатических отношений, политического диалога и развития сотрудничества в разных областях.

"Мы готовы к сотрудничеству и ждем шагов сирийской стороны. Восстановление дипломатических отношений позволит расширить торговлю и сотрудничество в науке, технологиях, культуре и образовании. В частности, мы готовы возобновить обучение сирийских студентов в Украине", – отметил министр.

Напомним, что 27 декабря президент Владимир Зеленский объявил об отправке 500 тонн пшеничной муки в Сирию в рамках гуманитарной программы. По его словам, в течение следующих недель помощь будет распределена между 33 250 семьями, что составляет 167 тысяч человек, и каждый пакет весит 15 кг, что позволяет семье из пяти человек обеспечить себя в месяц.

Также стало известно, что в Сирии повстанцы захватили Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада, находившегося у власти почти 25 лет.

Портал "Комментарии" ранее писал, что в конце ноября в Сирии возобновилось активное сопротивление повстанцев , берущих под контроль территории поддерживаемого Россией режима Асада.