Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с государственным секретарем США Марком Рубио в штаб-квартире НАТО. Чиновники обсудили заинтересованность Украины в достижении мира и соглашение о полезных ископаемых.

Главы МИД Украины и США провели встречу. Фото из открытых источников

"С встретился с Марком Рубио и подтвердил решительную преданность Украины мирным усилиям. Мы приветствуем лидерство США в этом вопросе. Украина сделала яркие шаги для окончания войны, в отличие от России, которая продолжает затягивать достижение мира. Также проинформировал своего коллегу о недавних нарушениях Россией энергетического перемирия", — отметил Андрей.

Он отметил, что Украина заинтересована в развитии взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества и сотрудничестве в добыче полезных ископаемых из США.

"Это станет основой для укрепления партнерства между странами", – отметил глава МИД.

Чиновники также обсудили следующие украинско-американские контакты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что России и Украине необходимо прийти к согласию, поскольку ни одна сторона не получит желаемого, заявил специальный посланник президента США Кит Келлог. Спецпредставитель заявил, что Дональд Трамп может заняться российскими активами, если не удастся заключить мир. "Вы говорите о российских суверенных активах, это $300 млрд. Можно было бы заняться ими. Посмотрите на теневой флот: это флот, который перевозит большую часть транспортируемой по всему миру незаконной нефти. 70% российской нефти идет через Балтику. но на самом деле это можно прекратить", — сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российское военное командование решило отказаться от эвакуации своих раненых солдат в Запорожской области, сообщило партизанское движение "Атеш". Агент "Атеш" из числа военнослужащих 70-го полка ВС РФ сообщил, что командование приняло решение отказаться от эвакуации раненых солдат. В движении отметили, что оккупанты в Запорожской области все чаще используют тактику малых групп без применения техники, поэтому в случае ранения никто не выезжает для осуществления эвакуации.