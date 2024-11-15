Сибига уже обратился к будущему госсекретарю в администрации Трампа: что заявил

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Победитель президентских выборов-2024 в США Дональд Трамп планирует назначить сенатора Марко Рубио госсекретарем. Как передает портал "Комментарии", министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к кандидату на эту должность.
Андрей Сибига. Фото: из открытых источников
В посте в социальной сети Х Андрей Сибига поздравил сенатора Рубио с номинацией на должность 72-го госсекретаря США. По словам министра, он ждет углубления стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном.
Ожидается, что Дональд Трамп назначит сенатора США Марко Рубио на должность государственного секретаря. Это позволит родившемуся во Флориде политику стать первым латиноамериканцем на посту главного дипломата Америки после вступления в должность избранного президента-республиканца в январе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".
В материале говорится, Рубио можно назвать политиком, который прославился тем, что делал резкие заявления и в последние годы он выступал за жесткую внешнюю политику в отношении геополитических врагов Америки, включая Китай, Иран и Кубу.
За последние несколько лет он смягчил некоторые из своих позиций, чтобы больше соответствовать взглядам Трампа. Избранный президент обвиняет прошлых президентов США в том, что они вели Америку к дорогостоящим и бесполезным войнам, и настаивает на более сдержанной внешней политике.
Читайте также на портале "Комментарии" — мир через силу: будущий американский госсекретарь сделал жесткое заявление.
Новости