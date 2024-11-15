Сибига уже обратился к будущему госсекретарю в администрации Трампа: что заявил

Победитель президентских выборов-2024 в США Дональд Трамп планирует назначить сенатора Марко Рубио госсекретарем. Как передает портал "Комментарии", министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к кандидату на эту должность.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

В посте в социальной сети Х Андрей Сибига поздравил сенатора Рубио с номинацией на должность 72-го госсекретаря США. По словам министра, он ждет углубления стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном.

"Я с нетерпением жду совместной работы, углубления взаимовыгодного стратегического партнерства между Украиной и США и продвижения мира через силу в Украине и во всем мире", – написал глава украинского МИД.

Ожидается, что Дональд Трамп назначит сенатора США Марко Рубио на должность государственного секретаря. Это позволит родившемуся во Флориде политику стать первым латиноамериканцем на посту главного дипломата Америки после вступления в должность избранного президента-республиканца в январе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

В материале говорится, Рубио можно назвать политиком, который прославился тем, что делал резкие заявления и в последние годы он выступал за жесткую внешнюю политику в отношении геополитических врагов Америки, включая Китай, Иран и Кубу.

За последние несколько лет он смягчил некоторые из своих позиций, чтобы больше соответствовать взглядам Трампа. Избранный президент обвиняет прошлых президентов США в том, что они вели Америку к дорогостоящим и бесполезным войнам, и настаивает на более сдержанной внешней политике.

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