Сибига сделал заявление о территориальных уступках России: на что готов Киев

На сегодняшний день Киев не рассматривает варианты мирного урегулирования войны в Украине, которые предусматривают передачу России части территорий. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Чехии Яном Липавским сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

После того, как от журналистов прозвучал вопрос о заявлении Белого дома относительно возможных территориальных уступок, Сибига попросил представителей СМИ также слушать то, что говорит президент Владимир Зеленский, который не изменил своей позиции.

"Президент Зеленский уже публично предоставил ответ, а это – Конституция Украины. Конституция Украины содержит все ответы на этот ваш вопрос. Украина стремится к справедливому, всеобъемлющему, устойчивому миру, основанному на уставе ООН и нормах международного права", — подчеркнул министр.

По его словам, политика уступок агрессору повторяет ошибки "Мюнхена" и соответствует планам Кремля по созданию "Мюнхена-2" и сохранению мирового порядка, построенного на разделении сфер влияния. А это, собственно, то, чего хочет Владимир Путин: политика "Мюнхен-2", продолжение Ялтинского мирового порядка, который был построен на разделении сфер влияния. Соответственно мир должен противодействовать этому совместными мирными усилиями, общей твердой реакцией, потому что Путин тестирует.

Андрей Сибига подчеркнул, что на данном этапе приоритетом является введение режима прекращения огня, который станет фундаментом для дальнейших переговоров.

Топ-дипломат напомнил, что пять месяцев назад Украина приняла предложение президента США Дональда Трампа о безоговорочном перемирии и теперь ждет аналогичного согласия от России.

"И конечно, что мы нуждаемся здесь и вовлеченность, и лидерство Соединенных Штатов, и мы благодарны за эти усилия", — подытожил глава МИД.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина уже пошла на уступки России: в МИД Германии объяснили, о чем речь.



