Сибига рассказал, к чему Путин приурочил новый смертельный удар по Киеву

Ночные удары РФ по Украине, 31 июля, являются способом, которым российский диктатор Владимир Путин "празднует" 50-ю годовщину Хельсинкского Заключительного акта. Такое заявление во время выступления на международной конференции "Хельсинки+50" сделал глава МИД Украины Андрей Сибига.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

"Бомбардировка Украины сегодня ночью – это способ Путина "отпраздновать" 50-ю годовщину Хельсинкского Заключительного акта. Мы должны защитить наши фундаментальные принципы, найти инструменты для их соблюдения и сделать ОБСЕ более функциональной", — подчеркнул министр.

Стоит отметить, Хельсинкский Заключительный акт был подписан 1 августа 1975 года в столице Финляндии представителями 35 стран, в том числе всех европейских государств (кроме Албании), а также США, Канады и СССР.

Это ключевой международный документ периода разрядки Холодной войны, который заложил основу для создания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Акт содержал принципы, которые должны были регулировать отношения между государствами: уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела, нерушимость границ, мирное урегулирование споров, уважение прав человека и основных свобод, а также право народов на самоопределение.

Документ состоял из трех основных направлений, касающихся безопасности в Европе, экономического и научно-технического сотрудничества, а также гуманитарных вопросов, включая права человека, свободу слова и передвижения.

Хотя акт не имел обязательной юридической силы, он стал важным политическим обязательством для государств-участников.

Для Украины, которая на момент подписания была частью СССР, Хельсинкский акт стал основой для защиты своего суверенитета после обретения независимости.

Именно на его принципах государство сейчас базирует аргументы в международной борьбе против российской агрессии.

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