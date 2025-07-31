Сибига рассказал, к чему Путин приурочил новый смертельный удар по Киеву

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Кравцев Сергей
Ночные удары РФ по Украине, 31 июля, являются способом, которым российский диктатор Владимир Путин "празднует" 50-ю годовщину Хельсинкского Заключительного акта. Такое заявление во время выступления на международной конференции "Хельсинки+50" сделал глава МИД Украины Андрей Сибига.
Андрей Сибига. Фото: из открытых источников
Стоит отметить, Хельсинкский Заключительный акт был подписан 1 августа 1975 года в столице Финляндии представителями 35 стран, в том числе всех европейских государств (кроме Албании), а также США, Канады и СССР.
Это ключевой международный документ периода разрядки Холодной войны, который заложил основу для создания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Акт содержал принципы, которые должны были регулировать отношения между государствами: уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела, нерушимость границ, мирное урегулирование споров, уважение прав человека и основных свобод, а также право народов на самоопределение.
Документ состоял из трех основных направлений, касающихся безопасности в Европе, экономического и научно-технического сотрудничества, а также гуманитарных вопросов, включая права человека, свободу слова и передвижения.
Хотя акт не имел обязательной юридической силы, он стал важным политическим обязательством для государств-участников.
Для Украины, которая на момент подписания была частью СССР, Хельсинкский акт стал основой для защиты своего суверенитета после обретения независимости.
Именно на его принципах государство сейчас базирует аргументы в международной борьбе против российской агрессии.
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