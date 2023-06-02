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Швейцария заблокировала передачу своего оружия Украине

Конфедерация уже больше двух столетий придерживается политики нейтралитета

2 июня 2023, 22:24
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Автор:

Константин Куликов

Нижняя палата парламента Швейцарии 98 голосами против 75 отклонила предложение, позволявшее сделать исключение из Закона о военной технике, запрещающего поставки вооружений швейцарского производства в воюющие страны. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой пресс-службу швейцарского парламента. Решение заблокировали правые партии.

Швейцария заблокировала передачу своего оружия Украине

Швейцария уже несколько столетий придерживается политики нейтралитета

Ранее, ссылаясь на нейтральный статус, Швейцария последовательно ветировала запросы стран, в частности Испании, Германии и Дании, которые хотели передать ВСУ бронетехнику и боеприпасы швейцарского производства Украине. 


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Однако, на этом споры об изменениях в закон о военных материалах в Швейцарии не заканчиваются. Как можно узнать из материалов дискуссии в парламенте, предоставленных пресс-службой, сейчас обсуждаются несколько новаций по этому поводу. Одно из них позволило бы не напрямую поставлять военные материалы в Украину через третьи страны, но при определенных условиях. Так, оружие могут передать лишь через пять лет после его покупки у Швейцарии, но только государства Запада и только по запросу. Кроме того страна, которой планируют предоставить вооружения, не должна находиться в состоянии войны, если только она не защищается, как это делает Украина. Также государство–получатель оружия должно соблюдать права человека и не использовать оружие против гражданского населения. 

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