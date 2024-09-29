Швейцария поддержала "мирный план" Китая: появилась реакция Украины

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на решение Швейцарии поддержать "мирный план" окончания войны, который предлагает Китай и Бразилия. Украинское ведомство заявило, что разочаровано и не понимает логики в заявлении Швейцарии.



Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото из открытых источников

МИД Украины указывает, что нет необходимости создавать дополнительные форматы для достижения мира, ведь существует формула мира, которая предоставляет возможность для различных видений и концепций окончания войны в Украине в рамках международного права.

"Любые инициативы, которые не содержат четкой ссылки на Устав ООН и не гарантируют полного восстановления территориальной целостности Украины, неприемлемы. Такие "мирные инициативы" лишь создают иллюзию диалога, в то время как агрессор продолжает свои преступные действия", — говорится в заявлении МИД Украины.

Также украинский МИД подчеркнул, что разочарован заявлением Швейцарии, ведь на совместно проведенном первом Саммит мира четко установили, что окончание войны должно базироваться на двух принципах:

— ничего об Украине без Украины.

— предложения должны основываться на Уставе ООН и включать уважение суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

"Украинская сторона разочарована информацией о поддержке швейцарской стороной так называемого "Китайско-бразильского консенсуса из 6 пунктов". Мы не можем понять логику такого решения", — заявили в МИД Украины.

Украинское ведомство призвало Швейцарию и другие страны избегать "мирных инициатив", которые не признают факт вооруженной агрессии против Украины и приравнивают жертву и агрессора.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Швейцария поддержала бразильско-китайский "мирный план" окончания войны в Украине, ведь в нем есть призыв о прекращении огня.

Также "Комментарии" писали, что Швейцария приняла историческое решение, возмутившее Россию.