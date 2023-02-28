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Шмыгаль рассказал, когда Украина будет готова к вступлению в ЕС

Украина имеет амбициозный план

сегодня, 20:35
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Автор:

Константин Куликов

Украина намерена в этом году начать переговоры о членстве в Европейском Союзе, а через два года быть готовой к вступлению в Евросоюз. Об этом на сегодняшнем заседании Кабинета министров Украины заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Шмыгаль рассказал, когда Украина будет готова к вступлению в ЕС

Україна готується до вступу в ЄС

"Ровно год назад, на пятый день полномасштабной войны, Украина подписала заявку на членство в Евросоюзе. За это время мы получили статус кандидата, выполнили на две трети Соглашение об ассоциации и получили 5 "безвизов" с ЕС", — напомнил Денис Шмыгаль. — "Сейчас важно провести точную оценку наших усилий. Для этого мы приняли постановление о самоаудите украинского законодательства на предмет его соответствия европейским стандартам. До 30 июня министерства должны провести соответствующую работу, а до 30 августа представить правительству отчет. В нем обязательно должны быть конкретные предложения, как согласовать секторальное законодательство с правом ЕС".


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"Двигаемся дальше к нашей цели", — призвал премьер.

Как ранее сообщали "Комментарии", "очень высокий уровень" — так оценила Европейская комиссия в своем отчете об уровне приближения законодательства Украины к праву ЕС работу украинских госслужащих. Оценка выполнения Украиной евроинтеграционных обязательств в кластере "Конкурентность и инклюзивный рост" — "Well advanced". Об этом написала заместитель министра цифровой трансформации Украины Валерия Ионан.

"Двигаемся с геометрической прогрессией в сторону евроинтеграции! — написала она. — Об этом свидетельствует аналитический отчет Европейской Комиссии об уровне приближения законодательства Украины к актуальному праву ЕС. Украина значительно продвинулась в предоставлении цифровых услуг своим гражданам и предприятиям, а также в использовании инструментов информационного общества, чтобы сделать государственное управление более прозрачным и эффективным".

Между тем, в РФ оштрафовали Википедию, а в США приказали госслужащим удалить Tik Tok.



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