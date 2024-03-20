Шмигаль заявил о хорошей новости для Украины

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что после длительных дискуссий Украина получила первый транш помощи по программе Ukraine Facility, которая составляет 4,5 млрд евро. Эту информацию также подтвердил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель,



Премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Фото из открытых источников

Еврокомиссия перевела Украине первый транш финансовой помощи из крупного пакета помощи на сумму 50 млрд евро.

"У нас хорошая новость, после плодотворных дискуссий в Брюсселе: сегодня Украина получила 4,5 млрд евро в рамках переходного финансирования, предусмотренного Ukraine Facility", — сообщил Денис Шмигаль и поблагодарил ЕС и лично президентку Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен.

Также отреагировал на выделение помощи от Европейского Союза Жозеп Боррель, указавший, что деньги будут использованы на восстановление Украины.

"Сегодня мы также совершили первый платеж на сумму 4,5 млрд. евро по программе Ukraine Facility, нашего пакета на 50 млрд. евро для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины", — рассказал Боррель.

Напомним, что в конце февраля Европейский парламент и Совет ЕС приняли новый механизм финансовой помощи Украине Ukraine Facility, предусматривающий выделение 50 млрд евро в течение 4 лет. Украина гарантированно получает от ЕС первый транш на 4,5 млрд. евро в марте и на 1,5 млрд. евро в апреле. Последующие пакеты помощи будут предоставлены после выполнения реформ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Белом доме отреагировали на идею помощи Украине в кредит.

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