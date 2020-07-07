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Сергей Сивохо: "Окружение Президента "пробуксовывает" в мирном процессе"

Лидер Национальной Платформы примирения и единства дал совет Владимиру Зеленскому

сегодня, 17:06
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Сергей Сивохо: "Окружение Президента "пробуксовывает" в мирном процессе"

Лидер Национальной Платформы примирения и единства Сергей Сивохо заявил, что президенту Владимиру Зеленскому не стоит бояться выполнять свои предвыборные обещания по миру на Донбассе. Об этом он сказал в интервью изданию "Страна.ua". 

По мнению Сергея Сивохо, причина топтания на месте в мирном процессе - окружение Владимира Зеленского.

"Вокруг президента начала образовываться такая среда, которая не хочет идти по пути сопротивления", - считает Сивохо.

Фактором, который повлиял на позицию окружения президента, лидер НППЕ называет давление радикалов из так называемой "партии войны".

"Они воспринимают это как фактор опасности и пытаются спрыгнуть с темы мира", - заявил лидер Нацплатформы. 

В то же время, мнение 73% избирателей, голосовавших за Зеленского, не учитывается. Несмотря на это, Сергей Сивохо уверен, что президент не откажется от своих мирных инициатив и прислушается к рекомендациям Национальной платформы примирения и единства.

Напомним, 12 марта 2020 года состоялась презентация Национальной платформы примирения и единства, которую пытались сорвать представители Нацкоруса и другие радикалы. 



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