Сергей Сивохо: "Окружение Президента "пробуксовывает" в мирном процессе"

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Лидер Национальной Платформы примирения и единства Сергей Сивохо заявил, что президенту Владимиру Зеленскому не стоит бояться выполнять свои предвыборные обещания по миру на Донбассе. Об этом он сказал в интервью изданию "Страна.ua".
По мнению Сергея Сивохо, причина топтания на месте в мирном процессе - окружение Владимира Зеленского.
"Вокруг
президента начала образовываться такая среда, которая не хочет идти по пути
сопротивления", - считает Сивохо.
Фактором, который повлиял на позицию окружения президента, лидер НППЕ называет давление радикалов из так называемой "партии войны".
"Они воспринимают это как фактор опасности и пытаются спрыгнуть с темы
мира", - заявил лидер Нацплатформы.
В то же время, мнение 73% избирателей,
голосовавших за Зеленского, не учитывается. Несмотря на это, Сергей Сивохо
уверен, что президент не откажется от своих мирных инициатив и прислушается к
рекомендациям Национальной платформы примирения и единства.
Напомним, 12 марта 2020 года состоялась презентация Национальной платформы примирения и единства, которую пытались
сорвать представители Нацкоруса и другие радикалы.
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