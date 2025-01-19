Секрет драматичного фото раскрыт: Бербок созналась, что у нее было с Шольцем

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок опровергла конфликт с федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщает 19 января портал "Комментарии" со ссылкой на эфир немецкого канала ZDF. СМИ предполагали, что это был демарш Бербок — как протест Шольцу из-за блокирования помощи Украине, но все оказалось проще.

Бербок заявила, что не убегала от Шольца - просто фотограф поймал курьезный момент. Фото: скриншот ZDF

Бербок, поясняя историю фото, на котором Шольц тянется к ней, а она "убегает", заявила, что просто не видела жеста канцлера. По ее словам, это был "моментальный снимок", мизансцена, которую поймал фотограф. А сама министр уже не видела Шольца в эту секунду.

"Это скорее символизирует то время, когда мы живем, когда моментальные снимки создают впечатление того, что на самом деле не происходит. И делается вывод, что я не подаю руку, хотя, как видно на фото, я даже не заметила, что происходит позади меня — как и у каждого человека, у меня нет глаз на затылке. Поэтому всегда нужно учитывать контекст, в котором это действительно произошло", — сказала дипломат.

Она вспомнила и другой случай фотографией, после появления которой говорили, что Шольц не захотел протянуть ей руку, когда они впервые увиделись во время заседания правительства. На самом же деле журналисты пришли только на само заседании, а перед ним Бербок и Шольц уже виделись и успели поздороваться.





Напомним, портал "Комментарии" уже писал про выразительный кадр с "погоней" Шольца за Бербок. Немецкие СМИ, в частности, Bild, придумали сюжет к этой фотографии. Якобы канцлер ФРГ Олаф Шольц вновь столкнулся с недовольством Бербок, которая, будто бы выругавшись в сердцах, покинула заседание. Причина такого поведения главы МИД была якобы в решении Шольца продолжить блокировать предоставление Украине нового пакета помощи. Канцлер пытался остановить Бербок, но она его якобы проигнорировала — так подали это фото в немецком таблоиде.

Интересно, что искусственный интеллект разглядел на этом кадре не Шольца, а российского правителя Владимира Путина. О результатах эксперимента рассказала в Facebook Наталья Зубарь, председатель правления Информационного центра "Майдан Мониторинг". Она пояснила, что решила найти автора фото.. Однако искусственный интеллект Samsung AI рассудил по-своему, решил просто распознать изображение и определил, что изображен там не Шольц, а Путин, который гонится за Бербок.

"Можете повторить мой эксперимент. Может, их в детстве разлучили? Фото великое и пророческое, я надеюсь, Бербок бежит от го...на в новое нормальное правительство!", — написала Зубарь.



