"Сделаем вместе" - теперь с Трампом: Зеленский раскрыл тайну звонка из Белого дома

Разговор с президентом США Дональдом Трампом касался в том числе того, что Украина и Америка могли бы сделать вместе. Как передает 12 февраля портал "Комментарии" интерес Трампа именно к этому аспекту отметил президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о переговорах.

Зеленский услышал в словах Трампа интерес к совместным действиям. Фото: Владимир Зеленский / Telegram

Зеленский добавил, что они с Трампом договорились о дальнейших контактах и ​​встречах.

Глава государства также подчеркнул, что Украина больше всех хочет мира. Сейчас стороны определяют общие шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный и продолжительный мир.

"Как сказал президент Трамп, let's get it done", — резюмировал Зеленский.