"Сделаем вместе" - теперь с Трампом: Зеленский раскрыл тайну звонка из Белого дома

Разговор с президентом США Дональдом Трампом касался в том числе того, что Украина и Америка могли бы сделать вместе. Как передает 12 февраля портал "Комментарии" интерес Трампа именно к этому аспекту отметил президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о переговорах.

Зеленский услышал в словах Трампа интерес к совместным действиям. Фото: Владимир Зеленский / Telegram

"Длительный разговор. О возможностях достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд. О наших технологических возможностях, в частности дронах и других современных производствах. Благодарен президенту Трампу за интерес к тому, что мы можем сделать вместе", — написал глава Украинского государства.

Зеленский добавил, что они с Трампом договорились о дальнейших контактах и ​​встречах.

"Обсудили наш разговор со Скоттом Бессентом и подготовку нашего нового соглашения по безопасности и экономическому и ресурсному взаимодействию. Президент Трамп проинформировал меня о деталях своего разговора с Путиным", — сдержано Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что Украина больше всех хочет мира. Сейчас стороны определяют общие шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный и продолжительный мир.

"Как сказал президент Трамп, let's get it done", — резюмировал Зеленский.

Как сообщал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп попросил Государственного секретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолтца и посла и специального посланника Стива Уиткоффа возглавить переговоры по окончанию войны в Украине, которые, как он уверен, будут успешными. Интересно, что в этом списке нет фамилии спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога, чей мирный план должен был лечь в основу урегулирования, отмечает портал "Комментарии".

Трамп вечером 12 февраля после телефонных переговоров с российским правителем Владимиром Путиным заявил, что мирные переговоры по Украине стартуют "немедленно". Американский лидер сразу же провел телефонную беседу и с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ОП уточнили, что беседа Трампа с Зеленским продолжалась около часа.

До Зеленского Трамп 12 февраля долго и, по его словам, конструктивно разговаривал по телефону с российским правителем Владимиром Путиным и якобы нашел точку соприкосновения с ним — это "здравый смысл". Американский президент после этого заявил, что война в Украине должна прекратиться. Глава США также получил от Путина приглашение приехать в Москву.