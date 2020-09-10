Санкции против России за нарушение территориальной целостности Украины продлены еще на полгода

Европейский союз продлил санкции против Российской Федерации за нарушение целостности территории Украины еще на полгода. Об этом сообщается в решении Совета ЕС.

Источник: ZIK

"Сегодня Рада решила продлить санкции, направленные против лиц и формирований, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на 6 месяцев до 15 марта 2021", - говорится на сайте Совета Европейского Союза.

Также в сообщении подчеркивается, что список санкций против РФ начинает действовать с завтрашнего дня - 11 сентября.

Известно, что ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожают территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, впервые были введены против России 17 марта 2014.

Также в Совете ЕС уточнили, что санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов и по-прежнему применяются до 175 человек и 44 организаций.

Список "санкционных" лиц и организаций, постоянно подвергаются пересмотру и обновлению.

Также, Евросоюз продлил санкции против России за аннексию Крыма и за агрессию на Донбассе до лета 2021 года. Кроме того, Евросоюз продлил санкции против России за невыполнение Минских договоренностей до февраля 2021 года. Экономические санкции против России Евросоюз продлил до 31 января 2021 года.

Ранее "Комментарии" сообщали, что отравление Алексея Навального однозначно будет иметь последствия для России в контексте отношений с Западом. Есть свои интересы в этом вопросе и у Киева.

















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