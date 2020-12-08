Санкции против Беларуси: какое решение и почему примет Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил против экономических санкций против белорусских компаний или секторов экономики. В то же время он поддерживает политические санкции, которые вскоре могут усилить. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, насколько эта позиция самостоятельная и не является ли она слепым копированием решений ЕС.



Флаги Украины и Беларуси

Нужно проявить больше гибкости

По мнению руководителя Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаила Дяденко, к украинскому внешнеполитическому ведомству довольно поздно пришло понимание, что прямое копирование европейских санкций и шагов в отношении Беларуси, может существенно повредить интересам Украины.

"Уже сделано много того, что сложно исправить, – считает эксперт. – Несмотря на то, какой фигурой является президент Беларуси Александр Лукашенко, Украине следовало проявлять максимум гибкости, комментируя события в соседнем государстве. Ведь угроза, которую представляет Беларусь, идущая в фарватере РФ, куда больше, чем риски, что нас отругают за "неправильную позицию" относительно Беларуси наши европейские партнеры".

По мнению Михаила Дяденко, Украине изначально следовало предложить себя в качестве парламентера, переговорщика между ЕС и Минском – относительно сложившейся ситуации.

"Такая позиция Украины могла быть воспринята европейским сообществом. Особенно, с учетом роли, которую играет Беларусь в нашем случае – Минский процесс и так далее… Мы совершенно по-другому могли демонстрировать свою позицию, не испортив настолько отношения между Киевом и Минском. К сожалению, понимание этого пришло к нашему МИД слишком поздно. Но лучше позже, чем никогда", – резюмирует эксперт.

Самостоятельная позиция Украины

Политолог Андрей Окара считает, что Украина в ситуации с Беларусью демонстрирует вполне самостоятельную позицию. Стараясь, чтобы экономические связи пострадали минимально. И делая осторожные политические заявления и шаги.

"Отношение к происходящему в Беларуси у украинцев достаточно однозначное. Есть сочувствие к протестующим – и во власти, и в народе. И есть определенное непонимание пассивностью сопротивления, излишне мирными протестами", – говорит политолог.

Он напоминает, что Лукашенко какое-то время был едва ли не самым любимым зарубежным политиком в Украине.

"Спасибо ему за то, что сделал для Украины – или чего не сделал – против, хоть мог бы. Но он за последние месяцы превратился в маньяка, в истязателя. Как в кино, когда видим перевоплощение человека в оборотня… Так что политические санкции – разумная стратегия. И позиция Украины в этом смысле – логична, – уверен Андрей Окара. – Как логично и нежелание разрывать экономические связи. Да, экономика Беларуси во многом дотировалась Россией в обмен на геополитические моменты. Но при этом у белорусов довольно живо развит реальный сектор. Он достаточно эффективен. И для Украины экономические отношения с Беларусью важны".

При этом, подчеркивает политолог, общая стратегия белорусской оппозиции такая: единственное, чем можно уморить Лукашенко – экономическое давление.

"Логик такая: когда у него кончаться деньги на карателей, только тогда этот режим падет. И внутренняя стратегия белорусской оппозиции – на экономическое истощение режима. Но при этом Беларусь может потерять много важных рынков, – считает Андрей Окара. – То, что Украина не идет на экономии санкции – выгодно для украинской экономики, для сохранения отношений. С другой – вроде как нужно поддержать оппозицию. Получается дилемма этическая и политически-экономическая. Вроде бы, больному нужно делать операцию, но есть опасность, что она его убьет. Думаю, вскоре станет окончательно ясно, какое решение приняла Украина. И насколько она самостоятельно в его принятии".

Ранее "Комментарии" писали, что белорусская оппозиция уже разработала концепцию проведения новых выборов и проект Конституционной реформы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!