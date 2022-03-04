Санкции не будут сняты, пока последний солдат РФ не покинет Украину, - европарламентарий

Санкции против Российской Федерации не будут сняты, пока последний российский солдат не покинет территорию Украины, а россияне смирятся с новой реальностью – им не рады в цивилизованном мире. Об этом в комментарии Gordon.UA заявил депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

Пятрас Ауштрявичюс (фото из открытых источников)

"Ну то, что мы видим на местах (в Украине – ред.) – российская агрессия только усиливается. Российская сторона бомбит и разрушает украинские города, она убивает невинных людей, пытаясь захватить всю Украину. Учитывая это, я вижу только один путь – санкции должны быть ужесточены, и я уверен, они будут ужесточены. Поэтому любые разговоры о послаблении, смягчении или отсрочке санкций — принятие желаемого за действительное. И я могу сказать вам, что это (отмена санкций – ред.) не в повестке дня, и российская сторона должна проснуться и принять эту реальность", — заявил политик.

"Мы отозвали наши санкции в отношении Крыма? Нет. Поскольку он находится под оккупацией, у нас очень четкая политика, пока хоть один российский солдат и оккупационная власть находится и остается на украинской земле — мы не можем снять никаких санкций. Москва должна это ясно понимать, и общество должно это ясно понимать. Дело не только в правительстве, российское общество должно столкнуться с новой реальностью:что им не рады в Европе, и им не рады в цивилизованном мире", — заявил политик.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, кто еще ввел санкции против России . По состоянию на 2 марта две страны закрывают порты для России (Канада и Великобритания), еще две страны присоединились к закрытию неба для России (Черногория, США).

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