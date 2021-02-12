Санкции ЕС против соратников Януковича "уже сыграли свою роль" - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль высказал свое мнение относительно санкций против окружения скандального президента Януковича, которые ЕС вскоре может отменить. Об этом сообщило информагентство УНИАН.

Санкции против окружения Януковича: стоит ли их отменить - Шмыгаль. Фото: slovoidilo.ua

В частности санкции были наложены на сына экс-главы Украины Александра Януковича, бывшего первого вицепремьера и екс-главы Национального банка Украины Сергея Арбузова, бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

Денис Шмыгаль заявил, что соответствующие ограничения в отношении этих персон уже сыграли свою роль, поэтому нет проблемы в том, что их отменят.

"Европа остается на твердых незыблемых позициях относительно поддержки Украины, в частности, и в списке санкционной политики. Санкции продолжаются. Что касается отдельных физических лиц, там, где санкции сыграли свою роль в отношении этих лиц, средства или ценности, которые были украдены — возвращены, конечно , там санкции могут завершать свое действие ", — заверил украинский премьер-министр.

Напомним, что в последнее время дипломаты ЕС заявили о планах снять санкции из окружения Виктора Януковича. Эти люди буди ограничены в возможностях из-за причастности к нецелевому использованию украинских государственных средств.

Ранее сообщалось, что глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак может попасть под американские санкции вслед за народными депутатами Александром Дубинским и Андреем Деркачем за вмешательство в американские выборы.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что в Украине наложили санкции на партнера и соратника Медведчука — Тараса Козака, которые предусматривают остановку вещания телеканалов 112, "NewsOne" и "Zik". Кроме того, санкции блокируют возможность пользоваться частными самолетами, на которых Медведчук и Козак регулярно летают в Россию. Подробности читайте в нашем материале.

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