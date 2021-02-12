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Санкции ЕС против соратников Януковича "уже сыграли свою роль" - Шмыгаль

Недавно европейские дипломаты заявили, что планируют отменить санкции против семьи и окружения экс-президента Виктора Януковича

сегодня, 08:45
Автор:

Кириєнко Анна

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль высказал свое мнение относительно санкций против окружения скандального президента Януковича, которые ЕС вскоре может отменить. Об этом сообщило информагентство УНИАН.

Санкции ЕС против соратников Януковича "уже сыграли свою роль" - Шмыгаль

Санкции против окружения Януковича: стоит ли их отменить - Шмыгаль. Фото: slovoidilo.ua

В частности санкции были наложены на сына экс-главы Украины Александра Януковича, бывшего первого вицепремьера и екс-главы Национального банка Украины Сергея Арбузова, бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

Денис Шмыгаль заявил, что соответствующие ограничения в отношении этих персон уже сыграли свою роль, поэтому нет проблемы в том, что их отменят.

"Европа остается на твердых незыблемых позициях относительно поддержки Украины, в частности, и в списке санкционной политики. Санкции продолжаются. Что касается отдельных физических лиц, там, где санкции сыграли свою роль в отношении этих лиц, средства или ценности, которые были украдены — возвращены, конечно , там санкции могут завершать свое действие ", — заверил украинский премьер-министр.

Напомним, что в последнее время дипломаты ЕС заявили о планах снять санкции из окружения Виктора Януковича. Эти люди буди ограничены в возможностях из-за причастности к нецелевому использованию украинских государственных средств.

Ранее сообщалось, что глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак может попасть под американские санкции вслед за народными депутатами Александром Дубинским и Андреем Деркачем за вмешательство в американские выборы.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что в Украине наложили санкции на партнера и соратника Медведчука — Тараса Козака, которые предусматривают остановку вещания телеканалов 112, "NewsOne" и "Zik". Кроме того, санкции блокируют возможность пользоваться частными самолетами, на которых Медведчук и Козак регулярно летают в Россию. Подробности читайте в нашем материале.


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Источник: https://gazeta.ua/articles/politics/_mozhut-buti-zaversheni-yakscho-vikonali-svoyu-funkciyu-premyerministr-pro-sankciyi-na-simyu-anukovicha/1014358
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