Санкции ЕС против соратников Януковича "уже сыграли свою роль" - Шмыгаль

Язык
Coinspot 12.02.2021
BTC/USD
47176.88
ETH/USD
1766.48
LTC/USD
182.19
НБУ 12.02.2021
USD/UAH
28.00
EUR/UAH
33.95
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Кириєнко Анна
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль высказал свое мнение относительно санкций против окружения скандального президента Януковича, которые ЕС вскоре может отменить. Об этом сообщило информагентство УНИАН.
Санкции против окружения Януковича: стоит ли их отменить - Шмыгаль. Фото: slovoidilo.ua
В частности санкции были наложены на сына экс-главы Украины Александра Януковича, бывшего первого вицепремьера и екс-главы Национального банка Украины Сергея Арбузова, бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко и экс-министра образования Дмитрия Табачника.
Денис Шмыгаль заявил, что соответствующие ограничения в отношении этих персон уже сыграли свою роль, поэтому нет проблемы в том, что их отменят.
Напомним, что в последнее время дипломаты ЕС заявили о планах снять санкции из окружения Виктора Януковича. Эти люди буди ограничены в возможностях из-за причастности к нецелевому использованию украинских государственных средств.
Ранее сообщалось, что глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак может попасть под американские санкции вслед за народными депутатами Александром Дубинским и Андреем Деркачем за вмешательство в американские выборы.
Также сайт "Комментарии" рассказывал, что в Украине наложили санкции на партнера и соратника Медведчука — Тараса Козака, которые предусматривают остановку вещания телеканалов 112, "NewsOne" и "Zik". Кроме того, санкции блокируют возможность пользоваться частными самолетами, на которых Медведчук и Козак регулярно летают в Россию. Подробности читайте в нашем материале.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости