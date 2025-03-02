Саммит в Лондоне: какие решения примут лидеры Запада по Украине

Британский премьер Кир Стармер принимает президента Владимира Зеленского и лидеров ведущих европейских стран. В повестке дня – усиление военной помощи, давление на Россию и заключение долгосрочного соглашения, которое укрепит позиции Украины. Какие решения могут быть приняты и что это значит для Киева – читайте дальше.

Владимир Зеленский с Киром Стармером. Фото из открытых источников

Ожидается, что на саммите будут присутствовать главы государств и правительств Франции, Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Канады, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии. Также к обсуждению присоединятся представители Европейского Союза, генеральный секретарь НАТО и министр иностранных дел Турции.

Ключевые вопросы встречи:

Предоставление Украине стабильной военной поддержки и новых пакетов вооружения.

Усиление санкционного давления на Россию для ограничения его военного потенциала.

Формирование долгосрочного соглашения, которое обеспечит безопасность Украины и поможет сдерживать возможные будущие угрозы.

Премьер Британии Кир Стармер подчеркнул, что Европа должна активнее работать над гарантиями безопасности для Украины и согласовывать совместные действия с Соединенными Штатами. Он подчеркнул важность единства в противодействии агрессии и необходимость совместных усилий по достижению стабильного мира.

На саммите могут быть приняты решения, которые существенно повлияют на ситуацию на фронте и определят дальнейшие шаги по сотрудничеству Запада с Украиной. Будут ли эти шаги достаточно решительными – станет ясно уже в ближайшее время.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что прекращение американской военной помощи может стать переломным моментом в войне России против Украины. Аналитики предостерегают: Кремль сразу активизирует наступательные действия, а в Москве это воспримут как сигнал к безнаказанности. В Вашингтоне продолжаются дебаты, но в ISW уже определили возможные последствия такого решения.