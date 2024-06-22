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Марьян Ощановский
Никакой международный саммит мира не сможет решить вопрос окончания российско-украинской войны. Наступление мира возможно, когда будет создана военно-политическая коалиция в поддержку Украины, а саммит мира может сформировать идеологическую основу такой коалиции, заявил политический консультант Александр Антонюк.
Саммиты мира не приведут к завершению войны. Фото из открытых источников
Эксперт объяснил, что именно Великобритания должна стать главным партнером Украины в военно-политическом союзе.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США усиливают давление на Китай, ослабляя его экономические возможности и влияние в Азии, заявил политолог Андрей Городницкий. "Китай сейчас очень сильно страдает от США. Давление Штатов усилилось после визита Путина в Китай и очередного нагнетания ситуации вокруг Тайваня, поскольку, несмотря на визит Си Цзиньпина в Европу и встречу с Макроном, Пекин решил продолжать политику поддержки России", – рассказал политолог.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что главарь Чечни Рамзан Кадыров 8 июня тайно женил двух своих сыновей — 17-летнего Эли и 16-летнего Адама. По информации российских оппозиционных СМИ, супругой старшего сына главы Чечни стала внучка депутата Госдумы Адама Делимханова, которого называют двоюродным братом Кадырова. Проанализировав соцсети матери невесты, Хеди Делимхановой, журналисты установили, что жене Эли не более 14 лет.
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я
21 июня 2024, 23:59
самміт миру вже зіграв свою роль, він вже допоміг! ніхто не попре проти 101долматинця... ))) і взагалі Україна - найкраще, що могло трапитися з Євразією, інакше було б зовсім горе. а рф-придаток України, вона навіть не розпоряджається територіями, в китая відніметься, за те що віднялося від рф більше. усе що має рф то є юрисдикція України, це факт історичний! як і усі ті руські , що себе вважають такими!