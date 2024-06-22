Саммит мира не поможет: что может остановить войну

Никакой международный саммит мира не сможет решить вопрос окончания российско-украинской войны. Наступление мира возможно, когда будет создана военно-политическая коалиция в поддержку Украины, а саммит мира может сформировать идеологическую основу такой коалиции, заявил политический консультант Александр Антонюк.

Саммиты мира не приведут к завершению войны. Фото из открытых источников

"На европейском континенте Украине необходимо начать создавать военно-политическую коалицию с Великобританией, которая является нашим надежным союзником. По форме и сути украино-британская коалиция могла бы напоминать союз Турции и Азербайджана. Турция десятилетиями остается партнером Азербайджана. Через 30 лет после первого конфликта в Нагорном Карабахе Азербайджан, благодаря поддержке Турции, в конце концов смог разрешить территориальный конфликт с Арменией. Подобный долговременный союз Украине необходимо сформировать с Британией для противостояния России", — подчеркнул Александр Антонюк.

Эксперт объяснил, что именно Великобритания должна стать главным партнером Украины в военно-политическом союзе.

"Дело в том, что две ключевые британские партии – и консерваторы, и лейбористы – являются последовательными противниками России. В Германии и Франции среди оппозиционных партий, которые впоследствии могут прийти к власти, есть симпатики России. В Германии среди оппозиционных политсил России симпатизирует "Альтернатива". Во Франции с Кремлем сотрудничал "Национальный фронт". В отличие от Франции или Германии, внешняя политика Великобритании по отношению к России и поддержке Украины будет оставаться неизменной независимо от того, кто будет премьер-министром", — отметил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США усиливают давление на Китай, ослабляя его экономические возможности и влияние в Азии, заявил политолог Андрей Городницкий. "Китай сейчас очень сильно страдает от США. Давление Штатов усилилось после визита Путина в Китай и очередного нагнетания ситуации вокруг Тайваня, поскольку, несмотря на визит Си Цзиньпина в Европу и встречу с Макроном, Пекин решил продолжать политику поддержки России", – рассказал политолог.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что главарь Чечни Рамзан Кадыров 8 июня тайно женил двух своих сыновей — 17-летнего Эли и 16-летнего Адама. По информации российских оппозиционных СМИ, супругой старшего сына главы Чечни стала внучка депутата Госдумы Адама Делимханова, которого называют двоюродным братом Кадырова. Проанализировав соцсети матери невесты, Хеди Делимхановой, журналисты установили, что жене Эли не более 14 лет.