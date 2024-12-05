"Самая позорная страница нашей истории": что в ВСУ думают о "Будапеште"

Подписание Будапештского меморандума – это одна из самых позорных страниц истории Украины, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Будапештскому меморандуму исполнилось 30 лет. Фото из открытых источников

"Ровно 30 лет исполнилось с момента едва ли не самого позорного события в истории современной независимой Украины – Будапештского меморандума. Ни один человек, кстати, не понес ответственности. Хотя я убежден – это был целенаправленный поступок, направленный на подрыв нашей национальной безопасности, как и дальнейшие события, которые привели к уничтожению нашей обороноспособности", — подчеркнул Максим Жорин.

Он уверен, что 30 лет назад для украинцев Будапештский меморандум звучал достаточно убедительно, поскольку предусматривал гарантии безопасности от столь мощных стран.

"Что мы получили? Один из "гарантов" напал, другие – "включили мороз". Все гарантии оказались пустым звуком. Ни меморандумы и договоры, ни членство в НАТО не смогут обеспечить нам безопасность. Только свое оружие, свои технологии, свои реально укрепленные границы, своя большая подготовленная армия могут обеспечить мир и покой. Следует ли восстанавливать ядерный потенциал? Мое личное мнение – да", — добавил офицер ВСУ.

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года Украиной, Россией, США и Великобританией и предусматривал предоставление "безопасных заверений" в обмен на отказ Киева от ядерного оружия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что количество попадающих на фронт бракованных мин не представляет системной угрозы для обороноспособности Украины, заявил народный депутат Федор Вениславский. По словам парламентария, информация, которую активно обсуждают в медиа эксперты и политики, может быть "спланированной информационной операцией против сектора безопасности обороны и производителей украинского вооружения".