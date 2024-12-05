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Марьян Ощановский
Подписание Будапештского меморандума – это одна из самых позорных страниц истории Украины, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.
Будапештскому меморандуму исполнилось 30 лет. Фото из открытых источников
Он уверен, что 30 лет назад для украинцев Будапештский меморандум звучал достаточно убедительно, поскольку предусматривал гарантии безопасности от столь мощных стран.
Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года Украиной, Россией, США и Великобританией и предусматривал предоставление "безопасных заверений" в обмен на отказ Киева от ядерного оружия.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что количество попадающих на фронт бракованных мин не представляет системной угрозы для обороноспособности Украины, заявил народный депутат Федор Вениславский. По словам парламентария, информация, которую активно обсуждают в медиа эксперты и политики, может быть "спланированной информационной операцией против сектора безопасности обороны и производителей украинского вооружения".
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