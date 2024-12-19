"С учетом интересов Украины": Стефанчук высказался о переговорах с Россией

Интересы Украины должны быть учтены во время мирных переговоров. Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, комментируя недавнее заявление Путина, что Россия готова к "переговорам и компромиссам" с Украиной, передает портал "Комментарии".

Русан Стефанчук. Фото: 245 Канал

"В этой войне агрессором является Россия, а жертвой — Украина. Мирные условия должны базироваться исключительно на требованиях страны, подвергшейся агрессии", — подчеркнул Стефанчук.

Он также добавил, что следует вернуться в устав ООН, а мирную формулу уже предложил президент Владимир Зеленский.

"Мы открыты для рассмотрения инициатив наших партнеров, но не нуждаемся в так называемых миротворческих предложениях от других лиц, которые не учитывают мнение Украины. Последнее слово должно быть за Украиной, и ее позиция должна стать основой для завершения войны и достижения мира", — отметил Стефанчук. .

Он подчеркнул, что на первом плане должны быть интересы Украины.

"Если этого не будет, появятся предатели и ожидающие результата независимо от того, как они прикрываются своими символами и титулами", — добавил он.

Напомним, что российский президент Владимир Путин во время своей ежегодной "прямой линии" признался, что Россия склонна к разжиганию конфликтов из-за скуки от стабильности, отметив, что стране нужно "движение". Он также заявил, что Россия готова к переговорам, поскольку война – это "искусство компромисса", вспоминая переговоры, которые проводились в Стамбуле в апреле 2022 года, и отметил, что Украина была готова заключить соответствующие соглашения.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас у Украины нет возможностей для отвоевания территорий у России, и украинцы могут полагаться только на дипломатическое давление международного сообщества, которое может заставить Путина сесть за стол переговоров.

Ранее портал "Комментарии" писал, что президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова вести переговоры с любым представителем Украины, если он будет легитимным. В том числе Путин готов к переговорам с Владимиром Зеленским.



