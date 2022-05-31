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С картофелем фри и сосисками: Арестович смешно спросил у Шольца об оружии для Украины (ВИДЕО)

Советник главы Офиса президента записал забавное видеообращение к немецкому канцлеру

31 мая 2022, 22:36
Автор:

Лиля Воробьева
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Советник главы Офиса президента Алексей Арестович, которого многие украинцы называли "успокаивающим", записал необычное видео и опубликовал его в своем микроблоге в Instagram. Таким образом он обратился к канцлеру Германии Шольцу и спросил, где оружие, которое страна обещала дать.

С картофелем фри и сосисками: Арестович смешно спросил у Шольца об оружии для Украины (ВИДЕО)

Алексей Арестович (фото из открытых источников)

На опубликованном видео политик держит в руках картофель фри с сосисками. А у фастфуда можно заметить флажки Бельгии. В сообщении под видео Арестович спросил канцлера Германии, где обещанное Украине оружие.

"Да, господин Шольц, мы здесь пополняем немецкий бюджет. А где наше оружие, простите?"

В комментарии под видео политик уточнил, что он знает, что у него в блюде флажки Бельгии. А еще – назвал тех, кто поспешил написать в комментариях, что у него не такой флажок – "занудами".

"Мне бы ваше чувство юмора, да пол страны уже повесилось бы", — пошутил Алексей Арестович.

Подписчики в комментариях положительно оценили шутку политика из Офиса президента, назвав его минутой межправительственных связей.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Арестович обвинил Германию в неудачах ВСУ на фронте в Луганской области. Германия вовремя не дала обещанное вооружение Украине. Именно поэтому кафиры сегодня имеют тактический успех в Луганской области. В этом виновата Германия. Об этом заявил советник главы офиса президента Алексей Арестович, общаясь с российским правозащитником Марком Фейгином. Советник президента Украины отметил, что ожидаемое в нашей стране вооружение в Украину так и не поступило. Он напомнил, что оружие, за передачу которого проголосовал Бундестаг, в Украину так и не поступило.


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Источник: https://www.instagram.com/p/CeO0rt5Ap9U/
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