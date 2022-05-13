С июля Болгария будет получать газ из Азербайджана

С 1 июля Болгария будет в полном объеме получать газ из Азербайджана. Об этом на слушаниях в парламенте заявил болгарский премьер-министр Кирилл Петков, передает ТАСС.

Договор о поставках сжиженного газа на двух танкеров из США в июне уже подписан. Фото: АРА

"Мы можем получить газ из Азербайджана с 1 июля в полном объеме, эти поставки не зависят от завершения строительства межсистемного газопровода с Грецией", – подчеркнул Петков.

По его словам, договор о поставках сжиженного газа на двух танкеров из США в июне уже подписан, а место для разгрузки судов зарезервировано.

"Американский газ также будет доставлен в Болгарию, все согласовано", – отметил премьер.

Напомним, 8 января 2020 года в Стамбуле в конгресс-центре "Халидж" прошла торжественная церемония запуска магистрального газопровода "Турецкий поток", который будет поставлять газ из России в Турцию и южную Европу.

В церемонии приняли участие президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, России Владимир Путин, Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Во время видеосвязи с компрессорной станцией "Русская" в Анапе и приемным терминалом в Кыйыкее в Турции состоялось символическое открытие газовых вентилей.

Тогда Путин во время своего выступления заявил об укреплении сотрудничества между Россией и Турцией несмотря на попытки противодействия этому.



В свою очередь, Эрдоган высоко оценил взаимодействие с Россией и призвал не втягивать регион в новый конфликт.

Перед этим российский "Газпром" предоставил оператору морской части трубопровода "Турецкий поток" – компании South Stream Transport B.V. – кредит на сумму до 2,14 миллиардов евро.





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