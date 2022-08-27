logo

BTC/USD

20215.70

ETH/USD

1503.79

LTC/USD

52.91

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

40.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Российский пропагандист Соловьев сравнивает Шольца с Гитлером и предлагает нападение на Германию
commentss НОВОСТИ Все новости

Российский пропагандист Соловьев сравнивает Шольца с Гитлером и предлагает нападение на Германию

Кремлевский популяризатор взглядов Владимира Путина снова вызвал бурную реакцию из-за своих слов.

сегодня, 16:50
Автор:

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Шокирующие сцены на прокремлевском телевидении. Владимир Соловьев, регулярно угрожающий Западу, в частности ядерной войной, на этот раз избрал своей жертвой канцлера Германии Олафа Шольца. Популярный кремлевский пропагандист сравнивает германского политика с Адольфом Гитлером.

Российский пропагандист Соловьев сравнивает Шольца с Гитлером и предлагает нападение на Германию

Соловйов сравнивает Шольца с Гитлером. Фото из открытых источников

Отрывок из телепрограммы, которую ведет Владимир Соловьев, опубликовал в своем Twitter журналист BBC Фрэнсис Скарр, наблюдающий за российскими СМИ.

В этот раз кремлевский пропагандист в эфире "Россия-1" утверждал, что Адольф Гитлер является кумиром канцлера Германии Олафа Шольца.

В эфире прозвучали следующие тезисы:

"Das ist, миленький, маленький Фюрер", — сказал Соловьев о Шольце.

Затем россиянин, подражая, тону Адольфа Гитлера добавил:

"Что с ним произошло, как ты можешь быть таким безумным... Шольц приехал к своим бандеровцам и начал показывать им немецкие танки. Посмотрите, посмотрите", — продолжил он, показывая видео, как Шольц поднимается на зенитную установку.

Далее Владимир Соловьев продолжил:

"Мне было интересно, зачем он туда лезет? И я сразу вспомнил это фото", — сказал Соловьев

Далее кремлевский рупор пропаганды показал изображение Адольфа Гитлера на немецком танке и назвал Гитлера "усатым кумиром Шольца".

В контексте странных тезисов Соловова следует напомнить, что Шольц является лидером германской социал-демократической партии (СДПГ) – партии, которая после прихода к власти была запрещена Адольфом Гитлером и НСДАП. Немецкие социал-демократы были репрессированы в Третьем рейхе, а многие политики СДПГ были отправлены в концлагеря как политические заключенные.

Напомним, издание "Комментарии" писало, что Германия передала Украине зенитные установки Gepard.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/francis_scarr
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!