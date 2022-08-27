Российский пропагандист Соловьев сравнивает Шольца с Гитлером и предлагает нападение на Германию

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Slava Kot
Шокирующие сцены на прокремлевском телевидении. Владимир Соловьев, регулярно угрожающий Западу, в частности ядерной войной, на этот раз избрал своей жертвой канцлера Германии Олафа Шольца. Популярный кремлевский пропагандист сравнивает германского политика с Адольфом Гитлером.
Соловйов сравнивает Шольца с Гитлером. Фото из открытых источников
Отрывок из телепрограммы, которую ведет Владимир Соловьев, опубликовал в своем Twitter журналист BBC Фрэнсис Скарр, наблюдающий за российскими СМИ.
В этот раз кремлевский пропагандист в эфире "Россия-1" утверждал, что Адольф Гитлер является кумиром канцлера Германии Олафа Шольца.
В эфире прозвучали следующие тезисы:
Затем россиянин, подражая, тону Адольфа Гитлера добавил:
Далее Владимир Соловьев продолжил:
Далее кремлевский рупор пропаганды показал изображение Адольфа Гитлера на немецком танке и назвал Гитлера "усатым кумиром Шольца".
В контексте странных тезисов Соловова следует напомнить, что Шольц является лидером германской социал-демократической партии (СДПГ) – партии, которая после прихода к власти была запрещена Адольфом Гитлером и НСДАП. Немецкие социал-демократы были репрессированы в Третьем рейхе, а многие политики СДПГ были отправлены в концлагеря как политические заключенные.
Напомним, издание "Комментарии" писало, что Германия передала Украине зенитные установки Gepard.
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