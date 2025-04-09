Российские дипломаты хотят свободы: о чем будут настаивать на переговорах с США

Завтра состоится второй раунд российско-американских консультаций, посвященных нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран. Место проведения, экспертный формат и состав участников встречи остаются прежними. Консультации пройдут в Стамбуле. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает портал "Комментарии".

Мария Захарова. Фото: МИД рф

Российскую делегацию по-прежнему возглавляет Александр Никитович Дарчиев (теперь уже как Посол нашей страны в США). Американскую сторону представит заместитель Госсекретаря Сонат Коултер. Также будут представители от внешнеполитических ведомств России и США.

" Будет продолжена предметная работа по устранению многочисленных препятствий, которая ведется сейчас в постоянном режиме, в том числе технических, усложняющих жизнедеятельность дипломатов двух стран ", — заявила Захарова.

Она также сообщила, что 6 апреля во Франции была задержана представительница МИД РФ, где изъяли ее телефон и компьютер.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в США уточнили, что во время переговоров в Турции делегации США и России будут пытаться "достичь прогресса в дальнейшей стабилизации работы наших двусторонних миссий". Никаких политических вопросов или безопасности, в частности Украины, в повестке дня встречи нет.