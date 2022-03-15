Санкции России против США: что скрывается за решением Кремля

Министерство иностранных дел России сообщило о введенных персональных санкциях в отношении главы Соединенных Штатов Джо Байдена, его сына Хантера, главы Госдепартамента Соединенных Штатов Энтони Блинкена и других представителей администрации Белого Дома. Им и другим американским чиновникам запрещен въезд в Россию. Но на самом деле Путин хочет договариваться с США о переделе сфер влияния. Об этом заявила журналистка Виктория Сюмар.

Путин хочет договариваться с США (фото из открытых источников)

По мнению Сюмара, Путин хочет чувствовать себя "мировым и историческим" лидером и договариваться со США.

"На самом деле Путин очень хочет Байдена. Он не хочет договариваться с украинцами. Он хочет договариваться с США. О переделе мира и сферах влияния. Он хочет чувствовать себя "мировым и историческим" лидером. Но. Еще не известно каким будет его конец. Однако он уже вошел в историю как неонацист и убийца. Таким не пожимают руки. Таких ликвидируют. Они не "властители мира", они угроза для существования человечества",- заявила Сюмар.

Стало известно, что среди других американских чиновников, к кому россияне применили санкции – экс-глава Госдепартамента Хиллари Клинтон, спикер Байдена Джен Псаки, советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, глава ЦРУ Ульям Бернс.

В информации, обнародованной российским МИДом, отмечается, что введенные РФ запреты стали "неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней Администрацией США".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что США ввели новые санкции против России . Санкции со стороны Соединенных Штатов Америки против Центрального банка России были расширены.

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