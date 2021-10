Россия возвращается в Украину из-за влияния в регионах – британские журналисты

26 октября в Лондоне британский журналист Тим Уайт представил расследование "Россия возвращается в Украину: олигархи, криминалитет и местные элиты", что касается роста влияния России. Об этом сообщает автор фильма, журналист-расследователь Тим Уайт.

Российская агрессия в Украине (фото из открытых источников)

Иллюстрацией методов работы российских спецслужб стала ситуация в Днепре. Наряду с другими стратегическими городами – Одессой и Харьковом, Днепр рассматривается Россией, как один из рычагов влияния на ситуацию в Украине.

Автор фильма – журналист-расследователь Тим Уайт, известный резонансными фильмами о российских гибридных влияниях – "Nothing but lies: Fighting fake news" (Разоблачение российской пропаганды и гибридных влияний Кремля), а также – "One World Cup, One War, How Much Corruption" (О теневом сотрудничестве с Россией при выборе страны-хозяина Мирового Кубка – 2018).

"В 2015 году горожане избрали мэром Бориса Филатова, который позиционировал себя патриотом и активным участником новой российско-украинской войны. Но через 6 лет у власти его методы и связи, на которые он опирается, дают основания полагать, что россияне активно вовлекают Филатова в свою игру", — говорится в расследовании.

Главный итог шестилетнего управления Днепром командой Филатова: город фактически стал мало контролируемым центральными властями. Такой анклав в центре Украины, где не действует украинская Конституция или законы. Похожая ситуация наблюдалась перед началом боевых действий в Луганске и Донецке.

В поддержку этого тезиса журналисты приводят ряд примеров.

В частности, пользуясь лазейками в украинских законах, городской голова Днепра легализовал собственную силовую структуру "Муниципальный караул", которую уже сейчас называют в Днепре просто – "частная армия" Филатова. Куратором "Муниципального караула" называют Михаила Кошляка, депутата областного совета от ОПЗЖ и владельца охранного бизнеса.

При этом, в городе фактически действует теневая мэрия, которую возглавляет Геннадий Корбан, близкий друг и бизнес-партнер Бориса Филатова. В свое время его подозревали в похищении людей и хищениях средств, за что он был арестован. Еще он известен как человек, помогавший Игорю Коломойскому создавать его бизнес-империю. Коломойский находится под санкциями США.

Как утверждают эксперты, сегодня все ключевые решения в Днепре фактически принимаются в комплексе "Амстердам", где живет Корбан.

При этом, в управление городом Филатов и Корбан привлекают людей с откровенно пророссийской политической ориентацией. Долгое время советником Филатова работал бывший глава Апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерий Чернобук.

Пророссийские силы помогают Филатову и в принятии нужных решений. Так, после выборов 2020 года в городском совете сформировалась коалиция, в которую наряду с партией "Предложение" (Филатов один из лидеров партии) вошла и "Оппозиционная платформа – За Жизнь".

В то же время, любые оппозиционные силы – будь- то журналисты или общественные активисты, находятся под прямым давлением – в том числе физическим. Яркой иллюстрацией этого стало избиение журналистов нескольких оппозиционных к городским властям телеканалов летом этого года. Один из операторов – Сергей Файзулин – попал в больницу с черепно-мозговой травмой.

Как говорится в расследовании, похоже, группа Филатова-Корбана оказывает серьезное влияние в Офисе Президента Украины. В первую очередь – через Кирилла Тимошенко, который является заместителем руководителя Офиса. Он тоже из Днепра. Ключевой канал влияния на него — через его отца, который является совладельцем элитной недвижимости вместе с Корбаном, а недавно был депутатом Днепропетровского областного совета от партии "Укроп", которую также контролировал Корбан.

Расследователи резюмируют – сейчас на примере Днепра есть очень опасные сигналы. Российские спецслужбы умело манипулируют настроениями и интересами региональных элит. И в нужный момент могут заставить кого угодно выбрать нужную им сторону.

Как долго Владимиру Зеленскому удается сохранять баланс между собственными интересами, потребностью защиты национальных интересов и аппетитами региональных элит, которые могут контролироваться государством – агрессором? Пока ответов на эти вопросы нет, заключает Тим Уайт.

Как отмечает автор расследования, это первый 30-минутный эпизод из цикла расследований о новых угрозах безопасности, возникающих из-за активизации сетей агентов Российской Федерации в Украине и других странах Восточной Европы.

