Россия возвращает свои войска в места постоянной дислокации

В Министерстве обороны России заявили, что войска Западного военного округа завершили проверку боеспособности и возвращаются в места постоянной дислокации.

Войска РФ - фото из открытых источников

Как сообщает suspilne.media, командующий войсками ЗВО Александр Журавлев заявил, что российские войска выполнили все стоящие перед ними задачи в рамках проверки боеготовности.

"У нас продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки на полигонах. Впереди целый комплекс мер, включая двусторонние тактические учения с привлечением авиации и систем ПВО", — заявил он.

Как отметили в штабе округа, подразделения бригад связи, передовые отряды инженерных подразделений, а также радиационной, химической и биологической защиты (РХБО) прибывают в пункты постоянной дислокации. Также, по данным штаба, на аэродромы базирования вернулась привлекавшаяся к проверке авиация.

Ранее 25 января Западный и Южный военные округа России объявили о начале проверки боеспособности с передислокацией подразделений на полигоны, в том числе удаленные. Проверка была проведена на фоне кризисных отношений с НАТО, но в российских округах ее назвали плановой. Тогда же начались масштабные учения на Черноморском флоте в оккупированном Крыму.

Что известно

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– В начале ноября 2021-го американские СМИ сообщили о скоплении российской техники на границе с Украиной. Тогда в Минобороны и СНБО отрицали эту информацию. 21 ноября глава украинской разведки заявил, что Россия сконцентрировала у границ с Украиной более 92 тысяч военнослужащих и готовится к нападению до конца января — в начале февраля 2022 года.

Ранее, "Комментарии" сообщали о том, что на ближайшей украинской границе, в России насчитывается около 112 тысяч военных и с морскими и воздушными компонентами — почти 130 тысяч, что на 20 тысяч больше, чем в декабре.

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