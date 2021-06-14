Россия слабее, чем кажется: Байден назвал Путина автократом

Американский президент Джо Байден назвал Путина "автократом". Он назвал слабыми такие страны как Россия. Об этом пишет "Reuters".

Джо Байден Фото: Getty Images

Лидер страны ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции на саммите G7. Много вопросов было о России и предстоящей встрече глав стран в Швейцарии.

Отвечая на один из вопросов, почему Президент России Путин не изменился за эти годы, несмотря на реакцию Запада, Байден ответил шуткой. Заявив, что "он Владимир Путин".

"Нет никаких гарантий, что вы можете изменить поведение человека или поведение его страны. Автократы имеют огромную власть, и им не нужно отвечать перед публикой. И дело в том, что вполне возможно, если я отреагирую (на встрече с Путиным, — ред .), что и будет, — что на это он не откажет, и он захочет продолжать. Но я думаю, что мы будем двигаться в том направлении, в котором Россия имеет свои собственные дилеммы ... Многое происходит там, где мы можем сотрудничать с Россией ", — отметил Байден.

Он назвал Россию слабее, чем это может показаться на первый взгляд.

"В России есть свои важные задачи в экономике собственной страны, в отношениях со США и странами Европы, с Ближним Востоком, вызовы, связанные с коронавирусом", — заявил американский лидер.

Кроме этого, он также отметил, что Россия регулярно нарушает международные нормы.

"Как мы считаем, Россия занимаясь своей деятельностью, нарушает международные правила. Страна откусила слишком большие проблемы, которые им сложно пожевать", — заявил Байден.

Президент Джо Байден, отвечая на вопрос о вмешательстве России в выборы США, заявил, что они занимались такой деятельности. Такой вывод он сделал, ознакомившись с информацией от разведки.

Напомним, что сайт "Комментарии" уже писал о том, что Россия обвинила США в использовании доллара в политических целях.





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