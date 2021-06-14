Россия слабее, чем кажется: Байден назвал Путина автократом

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Лиля Воробьева
Американский президент Джо Байден назвал Путина "автократом". Он назвал слабыми такие страны как Россия. Об этом пишет "Reuters".
Джо Байден Фото: Getty Images
Лидер страны ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции на саммите G7. Много вопросов было о России и предстоящей встрече глав стран в Швейцарии.
Отвечая на один из вопросов, почему Президент России Путин не изменился за эти годы, несмотря на реакцию Запада, Байден ответил шуткой. Заявив, что "он Владимир Путин".
Он назвал Россию слабее, чем это может показаться на первый взгляд.
Кроме этого, он также отметил, что Россия регулярно нарушает международные нормы.
Президент Джо Байден, отвечая на вопрос о вмешательстве России в выборы США, заявил, что они занимались такой деятельности. Такой вывод он сделал, ознакомившись с информацией от разведки.
Напомним, что сайт "Комментарии" уже писал о том, что Россия обвинила США в использовании доллара в политических целях.
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