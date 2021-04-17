Россия пытается выставить Украину агрессором, - Кравчук (Фото)

Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина не готовит наступательной операции в районе ООС и никогда первой не начнет военных действий. Об этом сообщается в эфир телеканала "ДОМ".

Кравчук считает, что РФ хочет выставить Украину агрессором. Фото: gazeta.ru

Дело в том, что жители Донецка все чаще замечают, что в городе активизируются подготовительные оборонительные действия якобы украинской армии. В доказательство граждане приводят фото.

Однако Леонид Кравчук отрицает такую возможность. Политик предполагает, что это дело российских боевиков, которые хотят выставить Украину агрессором и провокатором.

"Философы говорят: факты — упрямая вещь. Я задаю вопрос: были ли случаи в Донбассе, когда украинская армия первой пошла в атаку? Мы постоянно отбиваем атаки, мы постоянно защищаемся от агрессора. И сейчас в Украине в политических документах, согласованных на всех уровнях, в программе нашей делегации в ТКГ и слова нет о том, что украинские войска могут пойти в наступление", — объясняет Леонид Кравчук.

По словам политика, главная задача Украины — обороняться.

"Мы будем защищать свою землю, если враг осмелится напасть в широком масштабе на Украину. Но мы нападать не будем", — подчеркивает Кравчук.

При этом политик отмечает, что история России состоит преимущественно из войн и наступлений. Если же проанализировать украинскую историю, мы увидим только оборонительные действия.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук сообщал, что на Владимира Путина может повлиять только сила, Россия другого пути переговоров не знает. Полное мнение политика читайте в нашем материале.

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