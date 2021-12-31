Россия построит еще один военный полигон в Крыму

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Людмила Слободенюк
Россия анонсировала наращивание военных сил в Крыму. Фото из открытых источников
В Министерстве обороны России были объявлены планы на следующий год. По крайней мере, публичные. Так, стало известно, что в 2022 году планируется строительство нового военного полигона для десантников в Крыму. Его в ведомстве назвали "Старокрымским". Правда, неизвестно, будут ли восстанавливать старый полигон или построят рядом новый. Об этом сегодня написали на сайте Минобороны России, передают "Комментарии".
Также в планах Минобороны строительство второго военного полигона "Синяя Осока" в Ивановской области.
В общем, Россия планирует больше наращивать свои десантные силы. На это заложены немалые средства и в профильном министерстве прописан 2022 год как год обучения воздушно-десантных войск. Согласно плану учений, Россия проведет более 100 учебных маневров десантников.
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