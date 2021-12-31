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Россия построит еще один военный полигон в Крыму

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили о планах увеличить количество военных в Крыму в следующем году

сегодня, 10:56
Автор:

Людмила Слободенюк
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Россия построит еще один военный полигон в Крыму

Россия анонсировала наращивание военных сил в Крыму. Фото из открытых источников

В Министерстве обороны России были объявлены планы на следующий год. По крайней мере, публичные. Так, стало известно, что в 2022 году планируется строительство нового военного полигона для десантников в Крыму. Его в ведомстве назвали "Старокрымским". Правда, неизвестно, будут ли восстанавливать старый полигон или построят рядом новый. Об этом сегодня написали на сайте Минобороны России, передают "Комментарии".

Также в планах Минобороны строительство второго военного полигона "Синяя Осока" в Ивановской области.

"Всего на следующий год запланировано около ста мероприятий подготовки органов управления, которые будут включать проведение командно-штабных учений со всеми соединениями и воинскими частями Воздушно-десантных войск. Мероприятия по боевой подготовке будут проведены в рамках повышения уровня тактической подготовки соединений и военных частей. Основные усилия будут сосредоточены на подготовке войск к отработке действий по всем стратегическим направлениям" — сообщают в Минобороны РФ.

Напомним, сейчас на Крымском полуострове, который в Украины аннексировала Россия, действуют полигоны "Опук" на Керченском полуострове и "Мыс Чауда"  возле Феодосии. Здесь свои навыки регулярно оттачивают тысячи российских военнослужащих.

В общем, Россия планирует больше наращивать свои десантные силы. На это заложены немалые средства и в профильном министерстве прописан 2022 год как год обучения воздушно-десантных войск. Согласно плану учений, Россия проведет более 100 учебных маневров десантников.

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Источник: https://function.mil.ru/news_page/country/[email protected]
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Обсуждения

Недим Халилов

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