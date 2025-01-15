Россия показала страх и выставила себя клоуном на весь мир: то случилось

Признание несуществующих организаций "террористическими" — это еще один шаг в самоделегитимизации Кремля. Такое мнение выразил экс-советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, комментируя решение ФСБ РФ признать "террористическими организациями" несуществующие БНР и КНР. Он считает, что Москва снова выставила себя на посмешище.

Россия насмешила мир, признав БНР "террористами". Фото: Википедия

"Кремль снова на высоте в своих абсурдных выдумках! Представьте: в России Белгородскую народную республику (БНР) и Курскую народную республику (КурНР) официально признали террористическими организациями. Да, вы не ослушались. Две мемы, которые существуют исключительно в информационном пространстве, теперь — угроза государственному строю РФ", — напоминает он.

Эксперт пояснил, что БНР и КНР — сатирические выдумки украинцев, созданные для высмеивания кремлевской пропаганды, которая в 2014 году поддержала фейковые “народные республики” на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Это был откровенный троллинг, чтобы показать, насколько нелогичны и бессмысленны выдумки об "угнетенных народах дамбаса".

"Но зачем? Такое решение Кремля — это более абсурда. Это рефлексия глубочайших страхов. Оказывается, какие-либо намеки на освободительное движение внутри России способны вызвать у Москвы панику", — пишет он.

Андрющенко задается вопросом: если даже воображаемые республики могут так испугать Москву, то что же будет, когда реальные движения за освобождение национальных республик начнут действовать? С другой стороны, считает эксперт, это решение лишь усугубляет лицемерие Кремля. Москва любит призывать к "деколонизации" мира, но страх перед БНР и ЛНР показывает, что удерживать трещащую по швам империю — единственная настоящая задача российской власти.

"А пока спасибо Кремлю за то, что даже в своих страхах заставляет нас смеяться и в очередной раз выставляет себя клоуном на весь мир", — подытожил Андрющенко.

Как отмечали "Комментарии", БНР – это мем, возникший в украинских соцсетях. Там шутили о присоединении Белгородской области России к Украине. Аббревиатура была создана по аналогии с террористическими организациями — так называемыми "ЛНР" и "ДНР". Украинцы шутили про БНР, когда власти приграничном регионе России сообщали о прилетах или заходе диверсантов. Среди белгородцев новости про создание БНР тоже стали мемом. Летом 2022 года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг создание "Белгородской Народной Республики, когда его об этом спросили во время прямой линии.

"Комментарии" писали, что это не помешало ФСБ РФ в январе признать террористическим некое движение "Белгородская Народная Республика (БНР)". Соответствующая запись об этом появилась на сайте ФСБ России. Также в РФ объявили террористами КНР — "Курскую народную республику". Такой организации тоже не существует.