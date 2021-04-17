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Россия планирует депортировать 150 тысяч украинцев

Украинцы должны покинуть территорию Российской Федерации до 15 июня

17 апреля 2021, 23:15
Автор:

Кириєнко Анна

Граждане Украины, которые нелегально находятся в России, должны покинуть территорию РФ до 15 июня. В противном случае украинцев ждет депортация. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Россия планирует депортировать 150 тысяч украинцев

Отношения с Россией: РФ хочет депортировать 150 тысяч украинцев. Фото: ria.ru

По словам Горового, сейчас в Российской Федерации находится более одного миллиона нелегалов, из которых 152 тысячи составляют украинцы. Политик подкрепил свои слова слайдом статистики МВД России.

"Правоприменительной практики к гражданам других государств за нарушение миграционных режимов применяться не будет", — подчеркнул Александр Горовой.

Стоит отметить, что больше всего нелегалов приехало в Россию из Узбекистана. Их доля составляет более 332 тысячи. На втором месте — граждане Таджикистана (247 тысяч). Третье место занимают украинцы.

Напомним, что 17 апреля в российском городе Санкт-Петербург был задержан украинский консул Александр Сосонюк. По информации ФСБ, в пятницу, 16 апреля, в ходе встречи с гражданином России при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, он был задержан на месте преступления. Однако в МИД Украины эту ситуацию называют провокацией.

Украина ответила на задержание украинца. Старший дипломат посольства России должен покинуть Украину в течение 72 часов, начиная с понедельника — 19 апреля. Также в министерстве подчеркивают, что своими поступками Россия нарушает международные документы. О скандальной ситуации подробнее читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.rbc.ru/politics/16/04/2021/60797bd69a79474a8e4db610?from=from_main_1
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