Россия планировала воздушный террор по всему миру: версия Кремля

В Кремле назвали "абсолютно бездоказательными" заявления премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что Россия планировала воздушный террор по всему миру. Об этом 16 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Медуза", которое цитирует спикера Кремля Дмитрия Пескова. Он, в свою очередь, дал понять, что не ожидал ничего другого от представителя Польши.

Песков заявил, что Польша - лидер по фейкам, а РФ якобы никаких терактов по миру в сфере авиации не готовила. Фото: росСМИ

"Польша хорошо известна такими бездоказательными обвинениями. Зачастую даже пытается сохранить лидерство на этой стезе по сравнению с другими европейскими странами", — заявил пресс-секретарь Путина.

"Комментарии" писали, что 15 января Туск на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Варшаве заявил, что власти РФ готовили теракты "не только против Польши, но также против авиалиний во всем мире". Премьер отметил, что некоторые диверсии РФ и подготовка к ним могли иметь "драматический характер". Кроме этого, польский премьер сделал заявление относительно Волынской трагедии.

Туск не привел примеров или доказательств такой подготовки. Однако недавно газета The New York Times опубликовала статью о диверсионных действиях, запланированных российскими службами на борту летевших трансатлантическими маршрутами самолетов. Из-за значительной опасности действий РФ Джо Байден послал сигнал Путину через встретившегося с руководством РФ советника по национальной безопасности Джейка Салливана и директора ЦРУ Уильяма Бернса. Они предупредили Кремль, если будут реализованы диверсии на территории США, то "теневая война" между Вашингтоном и Москвой достигнет нового уровня.