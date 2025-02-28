Россия откровенно быкует: что будет, когда Путин достанет Трампа претензиями на равноправие

Быстрых результатов по прекращению войны в Украине президенту США Дональду Трампу добиться не удалось. В сложившейся неопределенности украинский политтехнолог Александр Кочетков видит три варианта развития событий.

Дожмет ли Трамп Путина, пока не до конца ясно. Коллаж: Комментарии

"Не то чтобы деятельность новой администрации Белого Дома стала более рациональной, но понятны результаты, которые значительно меньше, чем анонсы о них — в шоу-бизе всегда так. Поэтому уже можно кое-что прогнозировать", — считает он.

Кочетков отмечает, что "Россия откровенно быкует" на двусторонних переговорах с США.

"То есть, так, что мировой шериф приказал, а дворовая шпана сразу начала выполнять, не получается. В первую очередь потому, что США добровольно отказываются от роли этого шерифа, не желая нести связанные с этим расходы", — поясняет эксперт.

Он добавляет, что Украина "тоже не стала себя вести, как болонка, на которую рявкнул хозяин". Соглашение об ископаемых подготовлено, но подписывать "все, что дадут, даже не читая", Украина желания не проявила.

Кочетков указывает, что ЕС пытается о чем-то договориться с США, но это все больше напоминает "ритуальные дипломатические танцы", после которых Европа вынуждена будет беспокоиться о собственной безопасности самостоятельно.

Соответственно, эксперт видит три сценария, вероятность двух из них он оценивает по 25%, третьего — 50%.

"Первый: Трамп все же как-то дожмет Россию и Украину если не до мирного соглашения, то до прекращения огня, затем выборы, введение сюда каких-то миротворцев. И стрелять прекратят на год, а может быть, и на два. А потом сами понимаете", — поясняет он.

Второй сценарий выглядит для Украины лучшим.

"Пути достает Трампа претензиями на равноправие, оскорбленный Трамп начнет предоставлять нам оружие в необходимых объемах, да еще и Европа подключится. Тогда фронт полностью остановится, а то и покатится к востоку. И уже Путин начнет спешить с мирными переговорами, чтобы зафиксировать положение вещей. Мирное соглашение в таких обстоятельствах может быть более стойким", — пишет Кочетков.

Третий вариант видится ему наиболее вероятным. Убедившись, что быстрого прекращения войны не происходит, Трамп просто переключится на другую тему, более благодатную с точки зрения пиара.

"Например, восстановление разрушенного сектора Газа. С Гренландией что-нибудь попытается замутить и т.д. Европа будет помогать нам деньгами и оружием – в объеме, чтобы фронт не упал. И позиционная война затянется надолго, пока Путин не сдохнет, или он попытается еще поднять ставки, напав на страны Балтии", — заключил эксперт.

"Комментарии" сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский разделяет стремление президента США Дональда Трампа закончить войну как можно быстрее, но предсказывает проблемы из-за позиции российского правителя Владимира Путина.

"Я понимаю президента Трампа: он хочет сделать это быстро, но это, знаете, не диалог с кем-то. То есть у него будет много проблем с Путиным, потому что он не хочет заканчивать войну", — сказал Зеленский 26 февраля.

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Читайте также на "Комментариях" - начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что верит в окончание войны в Украине в 2025 году. Украина хочет мира, России нужна тактическая передышка, при этом в одностороннем порядке прекратить войну невозможно. Об этом пишет 23 февраля портал "Комментарии" со ссылкой на заявление разведчика во время Форума "Украина. Год 2025".

"Как минимум РФ нужна передышка, остановка огня, ей не хватает сил. Это одна из причин. Вторая — большая финансовая цена для РФ", — пояснил он.

При этом уточнение, когда именно это может произойти, Буданов назвал "интересным вопросом".