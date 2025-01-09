Россия определилась с военным ответом Трампу на вмешательство в судьбу Гренландии

Россия не оставит без внимания ухудшение ситуации в Арктике, к которому можгу привести амбиции избранного президента США Дональда Трампа относительно Гренландии. РФ будет учитывать этот фактор при военном планировании. Об этом 9 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление посла России в Дании Владимира Барбина, которое цитирует датская газета Berlingske.

Если Трамп будет вмешиваться в судьбу Гренландии, Россия учтет это при военном планировании. Фото: из открытых источников

Барбин, таким образом, дал понять, что РФ будет реагировать на "ухудшение ситуации в Арктике", к которому может привести "покупка Гренландии" — главная тема Дональда Трампа последних дней.

"Вопрос о судьбе Гренландии должен решаться на основе собственной воли гренландцев, в рамках действующего закона Дании и без вмешательства извне", – гласит комментарий российского дипломата

Барбин призвал Америку "не вмешиваться в политическое будущее" острова и прокомментировал возможное увеличение ее военного присутствия в регионе.

"Попытки обеспечить нацбезопасность США ценой интересов других стран угрожают дальнейшим ухудшением ситуации в Арктике, и Россия будет учитывать это во время военного планирования", – подчеркнул Барбин.

Напомним, что избранный президент США Дональд Трамп заявил о возможности применения силы для достижения своих целей, в частности для установления контроля над Гренландией. Трамп сказал, что Америке нужен самый большой в мире остров "по соображениям национальной безопасности", и добавил, что совсем не уверен, что Дания имеет на него право. Идею покупки Гренландии у Дании Трамп обсуждал со своими советниками еще в первый президентский срок 2019 года. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала разговоры о покупке Гренландии абсурдными, и эти заявления привели тогда к отмене визита Трампа в страну.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Дания отреагировала на заявления Трампа о Гренландии. Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на территориальные претензии Трампа. Гренландия, в свою очередь, заявила, что будет самостоятельно решать вопрос о своей независимости, однако не против сотрудничества с США и Трампом.