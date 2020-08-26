Россия обвинила Запад во вмешательстве в ситуацию внутри Беларуси

Министерство иностранных дел России убеждено, что страны Прибалтики, Польша и США оказывают значительное влияние на расшатывание политической ситуации внутри Республики Беларусь. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на ТАСС.

Такую версию озвучила в эфире телеканала "Россия-1" пресс-секретарь Мария Захарова, заявив, что внешнеполитическое ведомство обладает всеми доказательствами этого факта.

"Мы видим то, что делают государства Прибалтики, видим то, что делает Польша, то, что делает целый ряд других государств Европейского союза. И даже НАТО. Мы видим позицию Соединенных Штатов Америки... Вмешательство во внутренние дела суверенного государства - мы так это и квалифицируем... Доказательной базы более чем достаточно", - отметила Захарова, при этом эти самые доказательства предпочла не публиковать в прямом эфире.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Беларуси Александр Лукашенко выразил идентичную точку зрения, назвав виновником массовых протестов внутри страны - США.

""Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так - сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами", - убежден белорусский лидер.

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