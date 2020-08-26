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Россия обвинила Запад во вмешательстве в ситуацию внутри Беларуси

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сделала важное замечание в передаче "60 минут", но доказательств традиционно не предоставила

сегодня, 20:47
Автор:

Екатерина Белоброва

Министерство иностранных дел России убеждено, что страны Прибалтики, Польша и США оказывают значительное влияние на расшатывание политической ситуации внутри Республики Беларусь. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на ТАСС.

Такую версию озвучила  в эфире телеканала "Россия-1" пресс-секретарь Мария Захарова, заявив, что внешнеполитическое ведомство обладает всеми доказательствами этого факта.

Россия обвинила Запад во вмешательстве в ситуацию внутри Беларуси

"Мы видим то, что делают государства Прибалтики, видим то, что делает Польша, то, что делает целый ряд других государств Европейского союза. И даже НАТО. Мы видим позицию Соединенных Штатов Америки... Вмешательство во внутренние дела суверенного государства - мы так это и квалифицируем... Доказательной базы более чем достаточно", - отметила Захарова, при этом эти самые доказательства предпочла не публиковать в прямом эфире.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Беларуси Александр Лукашенко выразил идентичную точку зрения, назвав виновником массовых протестов внутри страны - США

""Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так - сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами", - убежден белорусский лидер.


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