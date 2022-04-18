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Россия не может пополнить запас высокоточных боеприпасов: подробности

Санкции сильно отражаются на военной промышленности России

18 апреля 2022, 23:56
Автор:

Лиля Воробьева
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Санкции, которые ввели страны-союзники, все ощутимее отражаются на предприятиях военной промышленности РФ. Захватчики теперь не имеют возможности пополнить арсенал высокоточных боеприпасов. Об этом в социальных сетях сообщает репортер Foreign Policy Джек Детч.

Россия не может пополнить запас высокоточных боеприпасов: подробности

Санкции сильно бьют по военной промышленности России (фото из открытых источников)

Ссылаясь на информацию, полученную от высокопоставленного представителя оборонного ведомства Соединенных Штатов, репортер утверждает, что РФ не может увеличить арсенал высокоточного оружия, потому что нет возможности откуда импортировать компоненты для этих боеприпасов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Пентагоне сообщили, что основное оружие из крупного пакета помощи уже в Украине . В Минобороны США сообщили, что значительный груз с вооружением, входящий в крупный пакет помощи Украине, уже получен ВСУ. Чиновник в Пентагоне отметил, что основную часть из 800-миллионного пакета помощи Украине успешно доставили украинским военным. Сегодня США дорабатывают программу по поставке Украине еще пособия на 100 миллионов долларов. Основная часть этой суммы будет на ракете Javelin. О каком именно количестве ракет речь пока не сообщается. Ранее шли дискуссии по поставке Украине беспилотных летательных систем Switchblade. На сегодняшний день нет ни дискуссий, ни долгих обсуждений, потому что Switchblade уже на Украине на вооружении ВСУ. Украинские защитники успешно их используют на поле боя против противника. Эти "дроны-камикадзе" могут перевозить взрывчатку и имеют камеры, видео и датчики. Эти беспилотники практически неосязаемы для противника.


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Источник: https://twitter.com/JackDetsch/status/1516120168967114753
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