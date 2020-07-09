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"Россия настаивает, а мы не приемлем": глава МИД назвал главное препятствие для достижения мира на Донбассе

По словам главы МИД Дмитрий Кулебы, требование России вести прямые переговоры с боевиками "Л/ДНР" по Донбассу, остается для Украины неприемлемым

сегодня, 14:32
Автор:

Екатерина Белоброва
"Россия настаивает, а мы не приемлем": глава МИД назвал главное препятствие для достижения мира на Донбассе

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил. что причиной, по которой невозможно прийти ни к какому общему знаменателю по урегулированию конфликта на востоке Украины, является требование России привлечь к прямым переговорам так называемых представителей "Л/ДНР", а то время как украинская сторона не рассматривает методы дипломатических переговоров с террористами. Об этом сам министр рассказал в интервью изданию "Голос Америки".

При этом он добавил, что если наладить прямой диалог с Россией, это значительно приблизит стабилизацию в оккупированном регионе.

"Есть один вопрос, который блокирует все. Если его решить, можно двигаться вперед. Этот вопрос - прямой диалог. Россия настаивает, что мы должны вести переговоры исключительно с так называемыми "ДНР" и "ЛНР", а мы настаиваем, что должны вести прямой диалог с Российской Федерацией и искать решение с ними", - отметил Кулеба, добавив, что именно этот вопрос сегодня требует однозначного решения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Дмитрий Кулеба назвал позицию Российской Федерации по ОРДЛО неконструктивной

"Вместе с партнерами Украина стремится оживить нормандский формат и достичь мира, но пока не видит никакой взаимной конструктивности с российской стороны. На этой неделе не менее 9 украинских солдат были ранены на линии фронта. К счастью, никто не погиб в бою", - обозначил Кулеба. 



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Источник: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=IqtK_rtNIqA&feature=emb_logo
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