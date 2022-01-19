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Россия может начать новую атаку "в очень короткие сроки": Блинкен сделал громкое заявление, прибыв в Киев

Блинкен прибыл в Киев с рабочим визитом

сегодня, 13:25
Автор:

Карина Ожерельева
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Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев в среду, 19 января, чтобы остановить дипломатическое давление и разрядить напряжение с Москвой по отношению к Украине, предупредив, что Россия может начать новую атаку в "очень короткие сроки". Об этом сообщает Reuters.

Россия может начать новую атаку "в очень короткие сроки": Блинкен сделал громкое заявление, прибыв в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствует сотрудников посольства США в Киеве - Reuters

Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем отправится в Берлин для переговоров с союзниками, после чего поедет в Женеву, чтобы встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, ведь на прошлой неделе переговоры не дали прорыва.

Россия собрала десятки тысяч войск у границ Украины, что, как опасается Киев и его союзники, могут быть подготовкой к новому военному наступлению на Украину.

Россия на этой неделе перебросила дополнительные войска в Беларусь накануне, по словам Минска, совместных учений в следующем месяце. Москва отрицает планы начать атаку, но давит на Вашингтон по поводу гарантий безопасности, включая блокирование вступления Украины в альянс.

В разговоре с дипломатами в посольстве США в Киеве Блинкен сказал, что сильно надеется, что Россия сможет соблюдать дипломатический мирный путь, когда он встретится с Лавровым, и предупредил, что президент России Владимир Путин может отдать приказ об атаке в кратчайшие сроки.

"Как вы все очень хорошо знаете, в последние несколько месяцев мы интенсивно сосредотачивали внимание на Украине из-за значительного наращивания российских сил вблизи украинской границы", – сказал Блинкен.

По его словам, российское наращивание проходило "без провокаций, без причин".

"Мы знаем, что есть планы еще больше увеличить эти силы в очень короткие сроки, и это дает президенту Путину возможность, также в очень короткие сроки, предпринять дальнейшие агрессивные действия против Украины", — сказал Блинкен.

По словам Блинкена, действия России привлекли внимание Вашингтона, а также его союзников в Европе и за ее пределами.

В прошлом месяце администрация президента США Джо Байдена одобрила предоставление Украине дополнительной помощи в оборонной безопасности и предоставила больше такой помощи в прошлом году, чем когда-либо после аннексии Россией Крыма от Украины в 2014 году.

Как сообщали ранее, государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с рабочим визитом утром, 19 января.


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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/russia-can-attack-ukraine-very-short-notice-blinken-says-visit-kyiv-2022-01-19/
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