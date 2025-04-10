Россия и США проводят переговоры в Турции: зачем туда же летит Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 10-12 апреля посетит Турецкую Республику. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

В частности, глава МИД Украины примет участие в Анталийском дипломатическом форуме, который является одной из ключевых политико-безопасных площадок в мире, по приглашению министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

У Сибиги на полях форума запланирован ряд важных двусторонних встреч с коллегами из Африки, Ближнего Востока и Европы. Украинский министр также примет участие в панельной дискуссии форума "Европейская безопасность на распутье".

"Ключевыми темами переговоров и выступлений министра станут достижения справедливого и устойчивого мира для Украины, обеспечение свободы мореплавания в Черном море и усиление роли Украины как гаранта продовольственной безопасности, развитие отношений со странами Африки и Ближнего Востока и укрепление украинско-турецкого стратегического партнерства", — отмечает пресс-служба МИД.

Андрей Сибига также пообщается с украинскими общинами Анталии, деловыми кругами и чиновниками, уделит внимание продвижению проектов публичной дипломатии под патронатом первой леди Украины Елены Зеленской.

Читайте также на портале "Комментарии" — в четверг, 10 апреля, в турецком мегаполисе Стамбуле стартовал второй раунд переговоров между представителями США и России. Целью консультаций является постепенное восстановление нормальной работы дипломатических учреждений, подвергшихся ограничениям в период ухудшения двусторонних отношений. О начале консультаций сообщили несколько российских медиа.



